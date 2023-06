EQI Investimentos ABRE CARGOS pelo Brasil

A EQI Investimentos, empresa que é uma das maiores assessorias de investimentos do país, com o objetivo de dar autonomia para que os clientes possam investir em suas escolhas, está contratando funcionários no mercado. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Assessor de Investimentos com experiência – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Sales Trainee com CPA-20 (Sem Experiência) – Chapecó – SC – Efetivo;

Sales Trainee com CPA-20 (Sem Experiência) – Cuiabá – MT – Efetivo;

Sales Trainee com CPA-20 – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente de Atendimento ao Cliente – Itajaí – SC – Efetivo;

Assistente Jurídico – Vaga exclusiva PCD (Presencial) – Itajaí – SC – Efetivo;

Business Analyst (Presencial) – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Consultor (a) de vendas (Consórcio) – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Coordenador (a) de SDR (Presencial) – Florianópolis – SC – Efetivo;

Copywriter Sênior (Presencial) – São Paulo – SP – Efetivo;

Copywriter Sênior – Vaga exclusiva PCD – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) Financeiro – Itajaí – SC – Estágio;

Estagiário(a) Planning & Performance – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) Recrutamento e Seleção – Itajaí – SC – Estágio;

Head de Comunicação e Employer Branding (Presencial) – Itajaí – SC – Efetivo;

Senior Consulting Manager – Itajaí – SC – Efetivo.

Mais sobre a EQI Investimentos

Dando mais informações sobre a EQI Investimentos, é válido destacar que a companhia oferece mais de mil opções de investimento para os clientes acelerarem o crescimento do seu patrimônio. Além disso, atualmente conta com mais de 55 mil clientes, R$18 bilhões em ativos sob custódia e mais de mil pessoas no seu time. Isto é, não perca tempo e se candidate!

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da EQI Investimentos já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.