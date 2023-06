Equipes de busca de submarinos desaparecidos ouvem ruídos de ‘bater’ em seus sonares

As equipes de busca que procuram desesperadamente as cinco pessoas presas dentro de um submarino que desapareceu no Oceano Atlântico podem ter conseguido sua primeira chance – depois de ouvir possíveis sinais de vida vindos da embarcação.

De acordo com a CNN, citando um memorando interno do governo dos EUA, as tripulações detectaram ruídos de batidas em intervalos de 30 minutos em seus sonares provenientes do Oceano Atlântico Norte na terça-feira, depois que o submarino desapareceu dois dias antes, durante uma exploração turística para ver os destroços do Titanic.

O memorando interno disse que dispositivos de sonar adicionais também foram implantados na terça-feira, captando ainda mais batidas, embora não esteja claro quanto tempo durou o segundo lote de sons.

“Retorno acústico adicional foi ouvido e ajudará na vetorização de ativos de superfície e também indicando esperança contínua de sobreviventes”, informou a CNN, citando o documento interno.

Além do mais… uma aeronave militar canadense P-3 supostamente avistou um objeto retangular branco no oceano, mas a pista potencial ainda não foi investigada porque as tripulações estavam muito ocupadas sondando os ruídos de batida.

A Guarda Costeira dos EUA twittou … a aeronave P-3 compartilhou informações sobre o objeto retangular com a Marinha dos EUA “para uma análise mais aprofundada que será considerada em futuros planos de busca”.

Como todos já sabem … as autoridades estão em uma corrida contra o tempo para encontrar o submarino e salvar seus cinco passageiros, que partiram com 96 horas de oxigênio quando foram lançados no domingo.

Na terça-feira, esse número foi reduzido em mais da metade, para 40 horas. Agora é quarta-feira e o relógio ainda está correndo.



Ex-capitão da Guarda Costeira Andrew Norris nos disse no “TMZ Live” … os passageiros do submarino precisariam de um milagre sem precedentes para sobreviver a esta situação.