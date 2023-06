Eric Andre perde 18 quilos para ficar em forma e diz que não vale a pena

Ele está definitivamente, pelo menos parcialmente, brincando … dizendo coisas como: “Há uma razão pela qual as pessoas magras são vadias e as gordas são alegres” – e acrescentando: “Pessoas magras têm atitudes de merda porque são f * *rei morrendo de fome.”

A certa altura, ele disse francamente: “Eu digo para ficar gordo. Se você é gordo ou gordinho, continue assim. Eu me senti ótimo … mas não valia a pena cortar as batatas fritas”.

Então, por que diabos ele fez isso? Eric diz que sofreu com comidas “chatas” e parou de beber com os amigos … para que pudesse emagrecer para a nova temporada do “The Eric André Show”, que estreou no domingo.