Eric Bellinger para baixo para o romance de Jonathan Majors da cunhada Meagan Good

Eric Bellinger não tem escrúpulos com Jonathan Majors dar Meagan Good é um romance turbulento, algo que ele viu de perto e pessoalmente… porque ele é cunhado de Meagan!!!

TMZ Hip-Hop conversou com o maestro do R&B em Nova York … ele é casado com a irmã de Meagan La’Myia desde 2015, e ele nos informou que não apenas conheceu Jonathan, mas acha que ele é um cara legal de se ter por perto!!!