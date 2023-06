Erin Blanchfield quer Julianna Pena pelo cinturão peso-galo vago do UFC: ‘Isso é definitivamente algo que eu gostaria de perseguir’

Erin Blanchfield pode ser a próxima desafiante na fila para uma luta pelo título dos moscas, mas ao invés de sentar e esperar, ela está interessada em subir até 135 libras para lutar por um campeonato diferente.

A lutadora de 24 anos, que despachou Jessica Andrade de forma impressionante em fevereiro, provavelmente estaria competindo pelo título até 125 libras ainda este ano, se não fosse por Alexa Grasso dando uma grande reviravolta para tirar o cinturão de Valentina Shevchenko . Agora, Grasso e Shevchenko devem se encontrar novamente em uma revanche com todos os sinais apontando para uma data em setembro, o que deixa Blanchfield de lado.

Depois de ouvir Amanda Nunes anunciar sua aposentadoria no UFC 289, Blanchfield imediatamente pensou em subir para uma nova categoria de peso, onde poderia se tornar campeã mais cedo ou mais tarde.

“Acho que é algo superinteressante”, disse Blanchfield ao MMA Fighting. “Julianna Pena é, acredito, a candidata número 1 no momento, ela é a ex-campeã. Acho que alguém vindo do peso mosca para lutar com ela, acho que seria super interessante.

“Acho que muita gente está curiosa para saber quando vou lutar a seguir. Eu não tenho nada alinhado agora. Sei que ela quer lutar e recuperar o cinturão, mas sinto que sou uma das lutas mais interessantes do momento por essa categoria e por esse título. Acho que chamaria muita atenção, e isso é algo que definitivamente me interessaria.”

Blanchfield atualmente ostenta um recorde de 11-1 em sua carreira com um currículo perfeito de 5-0 no UFC, incluindo três finalizações consecutivas culminando com a vitória sobre Andrade.

No peso galo, Pena é o candidato mais provável a disputar o cinturão agora que o cinturão foi desocupado; ela tem uma vitória sobre Nunes e ainda está no topo do ranking da divisão. Raquel Pennington é provavelmente o outro nome em potencial a ser considerado, mas apesar de sua seqüência de cinco vitórias consecutivas, ela caiu para os últimos três campeões do UFC que enfrentou em Nunes, Germaine de Randamie e Holly Holm.

Também não ajuda muito que Nunes tenha vencido Pena, Pennington, Holm e Irene Aldana nos últimos anos, que representam quatro das cinco maiores nomes do peso-galo feminino do UFC.

Enquanto isso, Blanchfield acredita que injetaria a juventude e o vigor necessários à divisão, onde apenas três lutadores classificados entre os 15 primeiros têm menos de 30 anos; Karol Rosa, 28 anos, é a única a ocupar uma vaga entre as 10 primeiras.

“Eu sinto que na divisão peso-galo esses cinco nomes, talvez os 10 primeiros, são como nomes reciclados ou pessoas que já existem há algum tempo”, disse Blanchfield. “Elas são meninas muito boas, mas sempre foram as mesmas. O peso galo não teve tantas perspectivas quanto a divisão peso mosca, e acho que colocar meu nome lá e me fazer lutar pelo título de 135 libras definitivamente vai chamar muita atenção.

“As pessoas vão se interessar em ver essa luta, e pode ser em um cartão pay-per-view, principal ou co-principal, com certeza vai chamar muito mais a atenção do que muitas garotas que já foram vistas. .”

Quando se trata de um confronto potencial contra Pena com um título em jogo, Blanchfield obviamente gosta de suas chances, mesmo que ela esteja competindo no peso galo pela primeira vez em sua carreira.

O adversário realmente não importa tanto quanto a oportunidade, mas Blanchfield escolheu Pena porque ela é a ex-campeã que quase certamente conseguirá a próxima chance de ouro em 135 libras.

“Eu realmente não a estudei muito ainda, mas sinto que seu melhor atributo é honestamente que ela é uma garota muito difícil”, disse Blanchfield sobre Pena. “Ela vai à luta. Eu sei que a primeira luta dela contra Amanda ela a venceu, mas na segunda luta, ela lutou muito, embora estivesse sendo superada em todos os lugares. Ela é decente, ela é completa.

“É uma espécie de elogio indireto – você não quer necessariamente ser conhecido como uma das pessoas mais duras. É definitivamente algo bom de se ter no bolso de trás, se você precisar, mas não quer depender dele ou ser conhecido por isso.”

Pena tem sido forte no UFC desde que venceu sua temporada no The Ultimate Fighter, embora ela definitivamente tenha enfrentado alguns altos e baixos ao longo do caminho. Na verdade, Pena não tem uma vitória sobre um único lutador no elenco ativo do UFC agora que Nunes se aposentou.

Independentemente de seu histórico, Blanchfield está muito confiante de que poderia lidar com o que quer que Pena lance contra ela e ainda entregar outra vitória impressionante.

“Não acho que haja nada de maluco no estilo dela”, disse Blanchfield. “Sei que a Valentina lutou com ela e ela deu uma chave de braço há um tempo atrás. Ela é uma lutadora dura, mas acho que não há nada que me deixe muito nervoso. Eu sinto que poderia ir e terminar essa luta.”

Também há história em jogo para Blanchfield se o UFC conceder seu desejo de subir para o peso-galo e lutar pelo título. Isso apenas aumenta as apostas e adiciona outro elemento promocional à luta, e é por isso que Blanchfield espera que o UFC ouça,

“Se eu tivesse a luta de Julianna, vencê-la, eu seria a mais jovem campeã feminina do UFC, acredito”, disse Blanchfield. “Então voltar para o peso mosca, ganhar o cinturão, com certeza eu seria o bicampeão mais jovem. Há muitas vantagens nisso e é definitivamente algo em que eu estaria interessado.”