Erling, o sorveteiro: Haaland serve o doce para fãs incrédulos de pijama

Nlembre-se de Istambul! Não importa Ibiza! Não importa um desfile de ônibus aberto em Manchester, seguido de uma noite na cidade. A melhor forma de celebrar uma Liga dos Campeões / vitória tripla é ilimitado sorvete.

Depois que a festa acima mencionada estava praticamente encerrada, Erling Haaland decidiu que ainda não tinha terminado. As comemorações tinham que continuar, desta vez, em forma de sorvete. De fato, de acordo com o The Sun, durante o quarta noite consecutiva de festaagora de volta a Manchester, Haaland decidiu fazer uma pausa rápida e embarque em um caminhão de sorvete depois de vê-lo passar.

mão de sorvete Ejaz Amam estava fazendo sua rota habitual em Manchester quando Haaland pulou a bordo e começou a servir sorvete para si mesmo e para os locais.

“Então Haaland veio até mim e disse ‘eu quero lama, mas apenas a azul’. Então ele disse ‘deixe-me entrar’ e eu disse ‘sim, entre’. Ele entrou e serviu sorvete e raspadinha para 10 a 15 pessoas, e então fez seu próprio sorvete com raspadinha por cima e disse que meu sorvete era ‘inacreditável'”, explicou Ejaz ao The Oldham Times.

Acontece que Ejaz já havia fechado a loja durante a noite e inicialmente recusou o número 9 do Citysem perceber que era indiscutivelmente o melhor atacante do planeta batendo em sua porta.

“Ele veio até mim por volta das 12h30, não o vi a princípioaí eu falei ‘não, não estou fechado, não estou atendendo mais’. Havia mais alguém com ele e ele disse ‘Você não está servindo Haaland, jogador do City?’ Eu digo ‘oh não, não, não, vamos lá, está aberto para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode vir a qualquer hora”, explicou o sorveteiro.

Depois de deixar Haaland entrar, o atacante começou a fazer raspadinhas e sorvetes, tanto para si como para os membros do público. “Fiquei muito feliz, para falar a verdade, meu Deus. Muito, muito mesmo. Fui valorizado, ganhei muito respeito ontem”, finalizou Ejaz.