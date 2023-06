erros que devem ser evitados

A redação é um dos elementos mais importantes das principais provas nacionais, como o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, uma vez que a pontuação da prova de redação irá impactar significativamente a nota final do candidato.

Uma redação de destaque é aquela em que o autor é capaz de sustentar os próprios argumentos com citações de autoridades e de especialistas, dados estatísticos ou fatos históricos: os repertórios.

Porém, existem alguns erros que são cometidos pelos estudantes no uso de repertórios e que podem provocar a perda de pontos na redação.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo com todos os erros que você deve evitar quando quiser usar um repertório na redação do ENEM. Vamos conferir!

Usar repertórios sem relação com o texto

Um erro muito cometido pelos estudantes na prova do ENEM é inserir um repertório na redação que não está conectado à argumentação desenvolvida na redação. Tenha em mente, porém, que o repertório não pode ser apenas uma informação desconexa em meio ao seu texto: é fundamental que você consiga estabelecer uma conexão clara e direta entre o repertório utilizado e os argumentos apresentados.

Na redação do ENEM, o repertório deve funcionar como uma ferramenta para te ajudar a construir argumentos ainda mais sólidos e consistentes. Dessa forma, qualquer tipo de repertório que você usar deve estar relacionado de forma direta ao argumento defendido no parágrafo em questão.

Uma estratégia eficiente para evitar o erro mencionado é sempre contextualizar os seus repertórios dentro do seu texto, mostrando como eles sustentam a linha de raciocínio e enriquecem a argumentação.

Usar repertórios em excesso

É claro que o uso de repertórios dentro da redação do ENEM é positivo e faz com que o seu texto receba mais pontos durante a correção. Porém, o uso de repertórios em excesso é prejudicial e poderá prejudicar a sua nota.



Tenha em mente que o repertório deve ser somente uma ferramenta adicional para melhorar e aprimorar o seu texto. Ele não pode ser, contudo, o centro da sua redação. Dessa maneira, evite usar repertórios em excesso: tente seguir uma média de 1 repertório por parágrafo.

Além disso, é importante ressaltar que o seu parágrafo de conclusão não precisa de repertório. Assim, você pode usar repertórios somente nos parágrafos de introdução e de desenvolvimento da redação do ENEM.

Usar repertórios equivocados

Você só deve usar um repertório na redação do ENEM quando tiver certeza da sua fonte e conteúdo.

Usar um repertório de forma equivocada no ENEM (errando, por exemplo, a data de um fato histórico ou o nome de um autor que disse certa frase) pode provocar a perda de muitos pontos. Assim, só use um repertório quando você tiver certeza de seu conteúdo, fonte, autor e data.

Usar um repertório como argumento

Um erro muito cometido por estudantes na redação do ENEM é inserir os repertórios no lugar dos argumentos do texto. O problema é que nenhum tipo de repertório pode ser usado como argumento dentro de um texto e essa atitude irá, sem dúvidas, prejudicar a sua nota no ENEM.

Tenha em mente que os seus parágrafos de introdução e de desenvolvimento, em que você irá apresentar os seus argumentos, devem possuir ideias claras e coerentes. No parágrafo de introdução, você deverá apresentar dois argumentos, os quais serão desenvolvidos nos parágrafos de desenvolvimento do seu texto. Dessa forma, os três parágrafos mencionados devem conter argumentos e esses não podem ser substituídos por nenhum tipo de repertório.

O repertório deve ser usado somente como uma ferramenta para tornar as suas ideias ainda mais sólidas e coerentes. Porém, um repertório não pode substituir o seu argumento em nenhum dos parágrafos da redação do ENEM.