Escândalos e uma nova perspectiva, as razões pelas quais Zion Williamson pode ser negociado pelos Pelicans

Zion Williamson poderia estar passando seus últimos dias como um New Orleans Pelicans’ membro… Durante os últimos dias, rumores sobre sua possível saída surgiram como consequência de dois fatos: seu recente escândalo e os interesses da franquia.

Tudo começou quando de Zion Williamson namorada Ahkeema revelou que estava esperando um filho com o pelicanos jogador. Mas enquanto as boas notícias foram divulgadas, as más notícias também vieram para o 6 pés-6 Poder de ataque do New Orleans. Moriah Mills, ex-atriz pornô, afirmou ter tido relações sexuais com Zion não faz muito tempo.

Desde vida pessoal de Williamson foram virar um pouco de cabeça para baixo recentemente, o New Orleans Pelicans temem que isso possa distraí-lo do que ele pode fazer na quadra, então, entre todos os geradores de manchetes, uma troca não parece tão ruim para eles.

Os problemas de Sião e seu possível substituto

Desde que foi elaborado pelo pelicanos em 2020, Zion Williamson só conseguiu jogar menos de 70 jogos devido a várias lesões. Nova Orleans não viu tudo o que pode fazer e conhece seu comportamento fora da quadra pode manter sua mente distraída.

E se ele não puder enfrentar o desafio, outra pessoa o fará. Os pelicanos, segundo Shams Charania, estão considerando adquirir o promissor Scoot Henderson no Draft da NBA. Atualmente Nova Orleans detém a 14ª escolha, então para que isso aconteça, eles terão que trocar… e o jogador considerado para essa troca certamente poderia ser Zion Williamson.

Como relatou Charânia, New Orleans Pelicans estão planejando entrar em contato com o Charlotte Hornets para a segunda escolha, mas… eles aceitarão uma troca? Sião pode não ser suficiente, de acordo com relatórios.