Espanha – Itália: pré-visualização das meias-finais da UEFA Nations League, TV e streaming

Espanha e Itália viajar para a Holanda em busca do primeiro Liga das Nações título na história de qualquer um dos países. A segunda semifinal do Liga das Nações da UEFA 2022-23 acontecerá na quinta-feira, 15 de junho (14:45 ET) às FC Twente‘s (também conhecido como De Grolsch Veste). O prêmio? Um ingresso para a final da Liga das Nações em Rotterdam em 18 de junho.

Espanhavice-campeões da primeira Liga das Nações em 2020-21, reservaram sua passagem após vencer o Grupo A2, que contou com Portugal, Suíçae a República Checa. Enquanto isso, Itália fez o mesmo batendo Hungria, Alemanhae Inglaterra para conquistar o Grupo A3.

É um momento de grandes mudanças para Espanha publicar Sérgio Busquets e treinador de longa data Luis Henrique.

La Roja levou um susto na semana passada quando a jovem estrela do ataque Dani Olmo sofreu um revés no treinamento. sorte do treinador louis de la fuenteos raios-x provaram que a lesão muscular não era grave o suficiente para exigir Olmo para ficar na Espanha. No entanto, é quase certo que ele precisará ficar de fora deste jogo para estar apto para a potencial final. O mesmo não pode ser dito para Barcelonade Pedrique não pôde viajar para a Holanda.

Itália ainda estão se recuperando de perder a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Roberto ManciniA equipe do Barcelona está tentando superar a memória dolorosa e adicionar alguns novos talheres ao seu armário de troféus. Os Azzurri encontraram uma nova perspectiva marcante em Mateo Reteguio argentino que marcou nas duas partidas de estreia contra Malta e Inglaterra em março.

Como assistir Espanha x Itália

Data e hora : quinta-feira, 15 de junho | 14h45 EST

: quinta-feira, 15 de junho | 14h45 EST Local : O Grolsch Veste (estádio do FC Twente). Enschede, Holanda

: O Grolsch Veste (estádio do FC Twente). Enschede, Holanda televisão : Fox Sports 1, TUDN

: Fox Sports 1, TUDN Transmissão ao vivo: fuboTV, FoxSports.com, Vix

Espanha x Itália escalações iniciais projetadas:

Espanha XI (4-3-3): Arrizabalaga; Carvajal, Nacho, Laporte, Balde; Ceballos, Rodri, Ruiz; Nico Williams, Joselu, Gavi

Itália XI (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Bonucci, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Locatelli; Berardi, Retegui, Igreja