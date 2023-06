Especialista real revela desejo de reconciliação do rei Charles com Harry e Meghan

Rei Carlos está ansioso para consertar a brecha dentro de sua família, especialmente entre seu filho Príncipe Harry e Meghan Markleque deixou o cargo de membro sênior da realeza em março de 2020. Especialista real Richard Palmer revelado a O expresso que o rei Charles estaria aberto para recebê-los de volta ao Reino Unido se eles decidissem voltar. No entanto, a pressão sobre a família real desde sua partida foi sentida, especialmente pelo rei Charles e pelo príncipe William.

“Ele está muito ansioso para curar essa brecha familiar, mas obviamente é muito cru e muito perceptível. Embora ele esteja ansioso para curar essa brecha, ele não conheceu seu filho nas duas últimas vezes em que esteve no Reino Unido”, explicou o especialista real. .

Há apenas uma semana, Rei Carlos comemorou seu primeiro aniversário oficial como monarca, marcando um marco em seu reinado. Embora ele complete 75 anos em 14 de novembro, o aniversário oficial do monarca é tradicionalmente comemorado durante o verão com a cerimônia Trooping the Colour, permitindo que o público participe das festividades. Esta tradição milenar é mantida há mais de 260 anos.

O desfile de aniversário aconteceu do Palácio de Buckingham, passando pelo The Mall até o Horse Guards Parade, onde o rei recebeu uma saudação real e inspecionou os militares no desfile. Membros da família real juntaram-se da varanda para assistir ao espetáculo.

Charles comemora seu aniversário adiantado durante o Trooping the Colour

Em um movimento notável, Rei Carlos tornou-se o primeiro monarca em mais de 30 anos a andar a cavalo durante Tropando a cor. O último monarca reinante a fazê-lo foi rainha Elizabeth, que montou seu amado cavalo birmanês na cerimônia de 1986. Burmese, um presente da Real Polícia Montada do Canadá, serviu como corcel de confiança da Rainha para ocasiões cerimoniais por 18 anos até a aposentadoria. Desde então, as carruagens têm sido usadas para o Trooping the Colour.

O duque de Edimburgo também participou da solenidade, cumprindo a função de Coronel do 1º Batalhão de Guardas de Londres, formado no ano anterior. O evento mostrou as tradições contínuas e os laços profundos dentro da família real, apesar dos desafios que enfrentam.