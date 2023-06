Especialista revela quanto tempo as pessoas podem sobreviver com oxigênio limitado, aumentando as preocupações sobre os passageiros do ‘submarino Titanic’

Touristas a bordo de um submersívelexplorando os destroços do Titânico são ainda desaparecidoenquanto os esforços de busca continuam no Atlântico Norte. O submersível, chamado Titan, perdeu contato com sua nave-mãe no domingo e, apesar dos esforços contínuos, seu paradeiro permanece desconhecido.

O Guarda Costeira dos Estados Unidos relatou que a tripulação a bordo do submersível perdeu a comunicação com sua nave-mãe aproximadamente uma hora e 45 minutos depois de submergir na manhã de domingo. Ao contrário dos submarinos, os submersíveis dependem de sua nave-mãe para chegar ao fundo do oceano e retornar com segurança.

Na tarde desta segunda-feira, o Guarda Costeira dos EUA estimou que o submersível tinha um suprimento limitado de oxigênio de 70 a 96 horas, o que provavelmente seria esgotado na tarde de quinta-feira, horário do leste, o mais tardar. A duração específica do oxigênio restante está sujeita a vários fatores, incluindo o suprimento inicial de oxigênio e a taxa de consumo.

Mike Tipton, chefe do laboratório de ambientes extremos da Universidade de Portsmouth no Reino Unido, explicou para INSIDER, que o intervalo variável de horas é influenciado pelas atividades dos passageiros a bordo do submersível. Atividades diferentes resultam em taxas variáveis ​​de consumo de oxigênio. Por exemplo, exercitar-se em uma bicicleta consome aproximadamente dois litros de oxigênio por minuto, enquanto o repouso economiza cerca de um terço de litro. Os passageiros experientes a bordo do Titã submersível estão bem informados sobre a conservação de oxigênio.

No entanto, se o submersível perdeu energia e está parado no fundo do mar frio, com temperaturas cerca de 40F, os passageiros podem experimentar aumento do consumo de oxigênio devido a tremores. Tipton afirmou que o tremor atua como uma forma de exercício, consumindo até aproximadamente um litro de oxigênio por minuto.

Perigos iminentes de esgotamento de oxigênio e envenenamento por dióxido de carbono destacados em meio à crise submersível

O efeitos da depleção de oxigênio pode se manifestar em inquietação, dores de cabeça, confusão, aumento da frequência cardíaca, falta de ar, dedos azuis e, finalmente, perda de consciência, alertou Tipton. Sem um novo suprimento de oxigênio, o corpo só pode sobreviver por aproximadamente três minutos antes dano cerebral ocorre.

Se o submersível permanecer sem energia, podem surgir perigos adicionais, como envenenamento por dióxido de carbono. Tipton explicou que o sistema de bordo responsável pela produção de oxigênio, conhecido como purificador, depende da eletricidade para remover o dióxido de carbono da atmosfera. Na ausência de energia, a eficiência do lavador diminui, levando a um aumento no níveis de dióxido de carbono. Os sintomas de envenenamento por dióxido de carbono incluem falta de ar, dores de cabeça, desorientação, confusão e convulsões. Eventualmente, níveis elevados de dióxido de carbono podem se tornar risco de vida.

Considerando as incertezas que cercam a situação, Tipton enfatizou as inúmeras variáveis ​​que afetam a vida dos passageiros. sobrevivência no submersível. A falta de informações sobre a condição do submersível complica qualquer previsão sobre os possíveis resultados. As operações de busca e salvamento continuam com a esperança de localizar o submersível desaparecido e seus passageiros.