Espera-se que Draymond Green se torne um agente livre; Golden State Warriors ainda vai tentar mantê-lo

Tempo de Draymond Green em Golden State parece estar expirando… ou é? De acordo com relatórios recentes, o atacante do Warriors espera-se que se torne um agente livre neste verão, como ele está planejando desistir de seu contrato com a equipe, mas isso não significa necessariamente que GS vai deixá-lo sair tão fácil.

É sabido que toda dinastia terminará mais cedo ou mais tarde, mas entre o que Draymond Green e os Warriors têm em mentetalvez ainda haja tempo para continuar sua história juntos, conforme relatado por Marc J. Spears. “Os Warriors esperam que Draymond Green desista do último ano de seu contrato de US$ 26 milhões. Estou sendo informado… Mas Joe Lacob, Mike Dunleavy, os Warriors vão fazer tudo ao seu alcance, se ele fizer o esperado, para trazê-lo de volta”, ele explicou.

Dito isto, parece que Draymond Green’s decisão terá apenas o objetivo de conseguir um acordo melhor e maior com o Golden State Warriors. O atacante tem 33 anos e, decidindo não completar mais um ano no Bay por US$ 26 milhões, tem como principal objetivo obter um contrato plurianual com um valor médio bentre US$ 20 milhões e US$ 23 milhões garantido cada um.

Outra possibilidade é que ele consiga negociar um acordo anual melhor com o Guerreiros do Golden State. Em vez de receber US$ 26 milhões em 2023, ele pode tentar conseguir um contrato melhor e se tornar um agente livre irrestrito no ano seguinte.

Entre todas as polêmicas e suspensões ocasionais como a que carregou durante a série de playoffs contra o Sacramento Kings, O papel de Draymond Green no Golden State Warriors não pode ser esquecido. Ele é o líder emocional da equipe e um ótimo rebote. Também, Os números do GS são muito melhores com ele em quadra.

O tetracampeão da NBA com o Golden State Warriors provavelmente continuará no Bay, mas com ele optando por rescindir o contrato, por enquanto, não podemos ter 100% de certeza.