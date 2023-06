Esperanças de regresso a casa: Dalvin Cook vê o Miami Dolphins como o ajuste ideal

AQuase duas semanas se passaram desde Dalvin Cook foi dispensado pelo Minnesota Vikings. O exímio running back, com quatro Pro Bowl acenos sob o cinto, foi inequívoco em expressar seu desejo de se juntar ao Miami Dolphins para a temporada de 2023, durante uma entrevista recente.

Em sua conversa com Rádio NFL da Sirius XMCook afirmou sua crença de que ele seria um complemento ideal para o golfinhos‘ escalação ofensiva.

Como um running back, você procura um certo esquema e eu conheço o esquema em que sou bom, e isso é fora da zona, e é isso que o Miami Dolphins executa. Então é como, você sabe, seria um ajuste perfeito. E a lista, como você disse, fala por si. Dalvin Cook

Os Dolphins são atualmente abençoados com dois formidáveis ​​wide receivers na forma de Colina Tyreek e Jaylen Waddle. No entanto, suas capacidades de corrida não conseguiram igualar suas proezas aéreas na última temporada. Na campanha de 2022, Miami garantiu a quarta posição no ataque de passes, enquanto seu ataque rápido definhou em 25º.

Mas Cozinharinteresse do golfinhos não é apenas sobre a estratégia de futebol. Ele foi criado em Miami e a perspectiva de voltar para sua cidade natal o emociona.

Sim, é uma situação emocionante quando você tem caras que podem esticar o campo do lado de fora. Eu acho que a defesa é bastante sólida para mim. Tua, quando ele está em campo, eles têm um recorde de vitórias. Dalvin Cook

Embora não haja aberturas conhecidas do golfinhos para Dalvin Cook até agora, seria uma jogada questionável para um time que está prestes a disputar o campeonato perder a oportunidade de colaborar com um dos running backs mais estelares dos últimos anos.