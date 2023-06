ESPM encerra inscrições do Vestibular 2023/2 nesta terça (20)

A ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de São Paulo/SP. A instituição é reconhecida por oferecer diversas opções de cursos, especialmente na área da comunicação e marketing.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular da ESPM estão abertas, mas todos os candidatos deverão se inscrever até esta terça-feira, dia 20 de junho.

Para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, separamos um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular ESPM 2023/2. Vamos conferir!

Vestibular ESPM 2023/2: inscrições se encerram hoje (20)

As inscrições do Vestibular 2023/2 da ESPM estão abertas desde 06 de março. Porém, o prazo para inscrições termina às 23h59 desta terça-feira, dia 20 de junho.

É válido destacar que os interessados poderão participar da seleção exclusivamente por meio da modalidade “vestibular”, já que o período para inscrições nas modalidades “ENEM” e “ABITUR/AP/BAC/IB/SAT” foi encerrado no mês de maio de 2023.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível na página dedicada ao vestibular da ESPM. No momento da inscrição, os candidatos poderão indicar até 2 cursos oferecidos pela ESPM.

Para participar, todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 120,00. Porém, a ESPM está oferecendo a redução de 50% do valor da taxa para os candidatos que estudaram em uma escola da rede pública. Os candidatos que quiserem obter o benefício de redução deverão indicar “rede pública” no formulário de inscrição.

A redução também poderá ser solicitada pelos candidatos que ainda não terminaram o ensino médio e irão participar do vestibular na modalidade “treineiros”. Para isso, eles deverão se identificar como “treineiros” na ficha de inscrição online. Porém, os treineiros não podem concorrer às vagas ou se matricular na ESPM.



Acesse o edital do Vestibular da ESPM para mais informações sobre os procedimentos de inscrição no processo seletivo.

Vestibular ESPM 2023/2: provas

O Vestibular 2023/2 da ESPM prevê a realização de 2 etapas, uma online e uma presencial.

A etapa online será composta por uma entrevista com um docente da ESPM. Na mesma poderão ser esclarecidas dúvidas sobre a graduação e o funcionamento da instituição.

Além disso, durante a entrevista, que dura cerca de 30 minutos, diversas competências individuais dos candidatos serão avaliadas pelo entrevistador. Para participar da entrevista, o candidato deverá ter o aplicativo Zoom baixado em seu computador.

O agendamento da entrevista deve ser efetuado no site da ESPM entre os dias 03 de abril a 20 de junho de 2023. Uma data será automaticamente agendada pelo sistema de inscrição após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição. O candidato que não participar da entrevista será desclassificado do Vestibular ESPM 2023/2.

A etapa presencial, por sua vez, será formada por uma prova com uma redação e 80 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre as seguintes disciplinas: português, matemática, inglês, humanidades e cultura geral contemporânea.

A prova será aplicada de forma presencial no dia 25 de junho de 2023, das 10h às 15h. Os candidatos poderão acessar os locais de exame no site da ESPM a partir do dia 23 de junho.

Vestibular ESPM 2023/2: vagas disponíveis

Através do Vestibular 2023/2, a ESPM está oferecendo diversas vagas para cursos variados ministrados na unidade principal da instituição, em São Paulo. Veja algumas das opções de cursos a seguir:

Administração (bacharelado);

Ciências Sociais (bacharelado);

Design (bacharelado);

Direito (bacharelado);

Jornalismo (bacharelado).

Os candidatos podem consultar a relação completa de cursos e vagas disponíveis no edital do Vestibular ESPM 2023/2.

Vestibular ESPM 2023/2: resultados

O resultado final do Vestibular ESPM 2023/2 será divulgado pela instituição no dia 29 de junho de 2023, a partir das 16h. Os candidatos deverão realizar os procedimentos de matrícula de forma presencial entre os dias 30 de junho e 04 de julho.

A segunda chamada de aprovados, por sua vez, será liberada pela ESPM no dia 05 de julho às 16h