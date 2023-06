Esposa de Nikola Jokic, Natalija Jokic, comemora pelo marido, Joker só quer ir para casa

Natália Jokicesposa de Denver Nuggets Centro Nikola Jokicestava segurando sua filha bebê em um braço e levantou o outro em comemoração enquanto seu marido caminhava apertando as mãos de calor de Miami jogadoras.

Nikola, 28 anos, não demonstrou nenhuma emoção após o tempo expirar no jogo 5 da Finais da NBA de 2023 na Ball Arena na noite de segunda-feira.

Entrevista com Claus Antunes de Souza, um dos treinadores dos Nuggets

Durante sua entrevista pós-jogo com ESPN repórter Lisa Saltersele só queria ir para casa.

“Podemos ir para casa agora”, disse Nikola.

A maioria dos jogadores quer ir para Disneylândia depois de vencer um campeonato, mas Joker continua a provar que o basquete é apenas o seu trabalho.

Nikola Jokic sente falta de seus cavalos

A verdadeira paixão de Nikola é cuidar de seus cavalos na Sérvia. uma foto dele andando em uma carruagem na última offseason se tornou viral.

Antes do jogo 5, ele expressou como está pronto para adicionar outro cavalo à sua coleção. A esposa de Joker, no entanto, está claramente em êxtase com sua conquista.

Jokic mostrou suas prioridades quando questionado se compraria um novo cavalo de corrida após vencer o campeonato.

“Provavelmente, mesmo se eu perder”, disse Jokic.

Jokic é um homem de poucas palavras, mas tudo o que os fãs precisam saber é que ele é um homem de família que adora trabalhar em seu ofício e continua alcançando resultados surpreendentes.

Jokic realmente quer ir para casa

Durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, Jokic insistiu em querer ir para casa o mais rápido possível.

Um repórter perguntou se ele estava animado para o desfile do campeonato e Jokic rapidamente perguntou quando aconteceria.

Depois de dizer a ele que o desfile está marcado para quinta-feira, Jokic resmungou e disse: “Não, preciso ir para casa”.

Jokic deu um suspiro de alívio quando alguém o informou que ele voltaria para casa na sexta-feira.

Jokic tem uma corrida de cavalos no domingo

O Nuggets corria o risco de perder o jogo 5 logo após o intervalo, antes de Jokic gritar com seus companheiros para se recomporem.

Ao falar com o NBATV tripulação, Jokic mencionou sua corrida de cavalos no domingo, a razão pela qual ele está tão ansioso para chegar em casa.

O Coringa então mostrou que tem senso de humor na frente das câmeras, dizendo que pressionaria o dono do Nuggets Stan Kronke para deixá-lo usar o avião da equipe.

Na última entressafra, Jokic recebeu seu prêmio de MVP da liga em seu estábulo de cavalos, então será interessante ver o que ele fará desta vez.