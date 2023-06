Esposa de Sergio Rico atualiza estado de saúde do goleiro: Aos poucos

Sérgio Rico continua internado no Hospital Virgen del Rocio depois de sofrer uma lesão cerebral traumática em um acidente a cavalo em El Rocio há pouco mais de uma semana.

O último relatório médico afirmava que o guarda-redes do PSG se mantinha “estável sem alterações significativas”. Ainda que especificou que seu estado geral permanecia grave.

Nesta segunda-feira, Alba Silvasua esposa, explicou como Sérgio Ricoa recuperação de está progredindo.

“Passo a passo. Pouco a pouco”, disse ela à Europa Press.

“Temos muita confiança nos profissionais da Virgen del Rocio.”

O Paris Saint-Germain o goleiro segue na UTI sob sedação e está sendo monitorado constantemente.

De acordo com sua esposa albaSergio está sendo gradualmente retirado do coma para ver como ele reage.

Uma mensagem emocional

Alba Silva alguns dias atrás usou suas redes sociais para compartilhar uma linda mensagem para Sérgio Rico.

“Não me deixe sozinha, meu amor, porque eu juro que não posso. Não sei viver sem você. Nós te amamos muito”, escreveu ela.

Foram algumas frases sinceras que ela anexou a uma foto em preto e branco do dia do casamento com o goleiro.