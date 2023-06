‘Esse cara vai brigar pelo cinturão’: lutadores reagem ao domínio de Ilia Topuria sobre Josh Emmett

O domínio de Ilia Topuria foi tão completo que um juiz deu a ele um placar de 10-7 como parte de sua decisão unânime sobre Josh Emmett no UFC Jacksonville.

Os lutadores ficaram quase tão impressionados com o coração de Emmett quanto com o domínio de Topuria, já que o regular do Team Alpha Male resistiu a uma luta de cinco rounds no evento principal do evento de sábado no VyStar Veterans Memorial Arena.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre Emmett vs. Topuria e outras lutas do card principal na noite de sábado.

Uau, que performance de Ilia Toupuria!! Esse cara vai disputar um cinturão em um futuro não muito distante — Funky (@Benaskren) 24 de junho de 2023

Topuria e Emmet entregues. Emocionante evento principal#UFConABC5 — Charles ‘DoBronxs’ Oliveira (@CharlesDoBronxs) 24 de junho de 2023

Eu acho que essa luta mostra o quão bom Jai Herbert é, ele deu trabalho de vida ou morte para touporia. #UFCJacksonville —Jake Hadley (@JakeHadleyMMA) 24 de junho de 2023

Para-me-anotha, você me sente — Vince Morales (@vandetta135) 24 de junho de 2023

Essas senhoras vieram para sucata parabéns barbeiro — Terrance McKinney (@twrecks155) 24 de junho de 2023

Maycee apareceu hoje!! – Belal Muhammad (@bullyb170) 24 de junho de 2023

Senhoras vieram sangrar hoje — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 24 de junho de 2023

Justin Tafa… Peço desculpas. Não como eu queria que fosse. Essa merda está em mim e espero que seu olho esteja bem. Para a cidade que chamo de lar. A energia que você me deu quando eu estava saindo será algo que vou lembrar pelo resto da minha vida. Lamento não ter podido mostrar-te. — Austen Lane (@A_Train_92) 24 de junho de 2023

Olhos de homem são os piores que eu experimentei uma vez antes na academia, eu literalmente pensei que tinha perdido minha visão passei a véspera de Natal em um a&e #UFCJacksonville —Jake Hadley (@JakeHadleyMMA) 24 de junho de 2023

Ugh, isso foi um puxão ruim, ele precisa ir para o hospital – Belal Muhammad (@bullyb170) 24 de junho de 2023