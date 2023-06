Estados Unidos escolhidos para sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2025, um torneio de futebol expandido com 32 times

TEstados Unidos sediarão o Mundial de Clubes em 2025, a primeira vez que o torneio da FIFA terá 32 seleções.

Real Madrid, Manchester City e Chelsea já conquistaram lugares como vencedores recentes da Liga dos Campeões para a escalação expandida do torneio que deve testar estádios e operações um ano antes da Copa do Mundo de 2026.

Os Estados Unidos vão sediar a Copa do Mundo masculina com Canadá e México, e a Fifa ainda pode ceder alguns jogos da Copa do Mundo de Clubes para esses países.

O Mundial de Clubes acontecerá entre junho e julho de 2025. Os Estados Unidos foram escolhidos como anfitriões na sexta-feira durante uma reunião online do Conselho da FIFA.

A FIFA elogiou “a posição dos Estados Unidos como líder comprovado na realização de eventos globais e porque permitiria à FIFA maximizar as sinergias com a entrega” do torneio de 2026.

O Seattle Sounders também está na escalação para a Copa do Mundo de Clubes como o campeão de 2022 da região norte-americana de futebol CONCACAF. Os americanos devem ter outra entrada como nação anfitriã.

Há anos times europeus históricos visitam os Estados Unidos para jogos amistosos de pré-temporada, mas o torneio de clubes expandido dará aos torcedores uma rara chance de ver 12 deles jogarem jogos oficiais.

A Fifa disse em março que o caminho básico de qualificação para os clubes era vencer um campeonato continental em qualquer um dos quatro anos de 2021 a 2024 nas cinco principais confederações: África, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul.

A Europa com 12 seleções e a América do Sul com seis são os únicos continentes com mais de quatro inscritos. Lugares extras devem ser concedidos de acordo com a classificação da equipe por resultados em um período de quatro anos em competições continentais.

A atual Copa do Mundo de Clubes para campeões continentais disputada a cada temporada cria pouco apelo e a Fifa há muito deseja realizar um torneio de tamanho real a cada quatro anos.

Esta versão ampliada em 2025 é uma grande oportunidade comercial para a FIFA experimentar novos modelos de transmissão e contratar novos patrocinadores, financiando centenas de milhões de dólares em prêmios em dinheiro para os clubes.

A influente Associação Europeia de Clubes disse em março que esperava conversar com a Fifa sobre como administrar os direitos comerciais.

O formato de um Mundial de Clubes com duração de cerca de três semanas ainda não foi decidido. Uma opção é garantir aos 32 times pelo menos três jogos cada, em oito grupos de quatro. Os oito vencedores dos grupos poderiam então avançar para as quartas de final. Isso criaria um torneio de 56 jogos se um jogo de terceiro lugar fosse incluído.

O atual formato anual da Copa do Mundo de Clubes continuará com uma edição final marcada para dezembro na Arábia Saudita.

Reanimar o Mundial de Clubes era uma prioridade para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao ser eleito em 2016, mas seu primeiro plano de projeto foi bloqueado. Um acordo de US$ 25 bilhões entre os sauditas e o investidor de tecnologia japonês SoftBank provocou a ira dos dirigentes do futebol europeu, que o consideraram secreto e um exagero da Fifa.

A FIFA conseguiu um acordo em 2019 para um evento de 24 equipes a ser lançado em junho de 2021 na China, mas foi cancelado por causa da pandemia de coronavírus antes que os detalhes comerciais fossem confirmados.

A FIFA voltou com um novo plano para a Copa do Mundo de Clubes depois que o projeto da Superliga liderado por um grupo de elite de clubes falhou rapidamente em abril de 2021, causando intensa turbulência para a Uefa, órgão do futebol europeu.

Outras equipes já classificadas para o Mundial de Clubes de 2025 são: Palmeiras (Brasil), Flamengo (Brasil), Monterrey (México), Leon (México), Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Urawa Red Diamonds (Japão ) e Al Hilal (Arábia Saudita).