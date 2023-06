Estatísticas das finais da NBA: quem tem mais PPG nas finais de 2023?

EUno mundo do basquete, o Finais da NBA é o ápice do esporte, onde os melhores times e jogadores competem pelo prêmio final. O temporada 2022-2023 da NBA tem sido nada menos que emocionante, com intensas batalhas nos playoffs e performances de destaque.

Enquanto o Finais da NBA Quando se aproximam do final, fãs e especialistas antecipam ansiosamente qual jogador se destacará dos demais e levará seu time à vitória. Neste artigo, nos aprofundamos no lado estatístico da Finais da NBA e explore o jogador que obteve a maior média pontos por jogo (PPG) nas finais de 2023.

Ao longo dos ricos história da NBA, Muitos jogadores lendários deixaram sua marca nas finais, mostrando sua proeza de pontuação excepcional. Um nome que se destaca entre os demais não é outro senão Michael Jordan. Sua incrível capacidade de pontuação o impulsionou a atingir uma média incrível de 41,0 pontos por jogo em uma série NBA Finals, estabelecendo um recorde de todos os tempos que resistiu ao teste do tempo.

Finais da NBA 2023: artilheiros buscam deixar sua marca na história do basquete

À medida que mudamos nosso foco para as finais da NBA de 2023, vários jogadores notáveis ​​iluminaram o placar durante os playoffs. Vamos dar uma olhada nos artilheiros e suas respectivas médias PPG que antecederam as Finais:

Kawhi Leonard: 34,5 PPG Devin Booker: 33,7 PPG Anthony Edwards: 31,6 PPG Stephen Curry: 30,5 PPG Nikola Jokic: 30,1 PPG Trae Young: 29,2 PPG Kevin Durant: 29,0 PPG Jalen Brunson: 27,8 PPG De’Aaron Fox: 27,4 PPG Jimmy Butler: 27,2 PPG

Esses atletas excepcionais foram fundamentais para carregando suas equipes através dos playoffs, apresentando performances de cair o queixo noite após noite. Enquanto o Finais da NBA começar, todos os olhos estarão voltados para esses talentosos jogadores para ver quem pode estar à altura da ocasião e potencialmente gravar seu nome nos anais da história do basquete.

Embora os jogadores acima tenham exibido habilidades extraordinárias de pontuação, eles terão uma tarefa difícil pela frente se pretenderem superar O recorde lendário de Michael Jordan. Alcançar um PPG média de 41,0 nas finais da NBA é um feito extraordinário que mostra a proeza de pontuação incomparável de Jordan e a capacidade de elevar seu jogo nos momentos mais importantes.