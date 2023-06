Estátuas do rancho Neverland de Michael Jackson à venda

Amantes da Arte Nobre disse ao TMZ … o colecionador particular que possui 28 peças da infame propriedade do cantor na Califórnia ainda está tentando vender a arte e não está mais buscando $ 2,5 milhões para a coleção como um todo.

As estátuas de bronze de Michael incluem várias imagens de crianças… uma dessas obras de arte se chama “Kids and Tree Swing” e custa US$ 150.000. O mesmo vale para outro que retrata crianças, chamado “Follow the Leader”.