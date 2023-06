‘Este é um filme de Rocky’: Profissionais reagem à briga maluca de Jared Cannonier x Marvin Vettori no UFC Vegas 75

Jared Cannonier e Marvin Vettori foram para a guerra.

Os dois pesos médios gravaram seus nomes na conversa sobre a Luta do Ano de 2023 no sábado, com sua ridícula briga de cinco rounds no evento principal do UFC Vegas 75. No final, Cannonier sobreviveu a problemas iniciais para capturar uma decisão unânime memorável (49-45, 49-45, 48-46) e quebrar o recorde de todos os tempos do UFC para os golpes mais significativos acertados em uma luta dos médios. Com uma sequência de duas vitórias consecutivas, Cannonier aproveitou o momento para pedir sua segunda chance contra o campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya.

Confira abaixo como os profissionais reagiram à incrível batalha de Cannonier e Vettori.

Vettori parece enorme, mas eu peguei o gorila para este — Terrance McKinney (@ twrecks155) 18 de junho de 2023

Você não se torna um canhoto da noite para o dia! Vettori capitalizando e mostrando eficiência a partir de uma boa postura. Rodada cheia de ação! #UFCVegas75 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 18 de junho de 2023

Cara, aquele primeiro round foi fogo – Belal Muhammad (@bullyb170) 18 de junho de 2023

Essa luta é uma loucura!! Cannonier continua andando para a frente e balançando grande! Vettori aguenta firme enquanto o momento está balançando #UFCVegas75 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 18 de junho de 2023

O fato de Vettori ter sobrevivido é uma loucura, que luta!!! —Jamahal Hill (@JamahalH) 18 de junho de 2023

Man Marvin é todo queixo e coração – Belal Muhammad (@bullyb170) 18 de junho de 2023

Isso é loucura!! Pessoas normais não suportam esse tipo de tiro. #UFCVegas75 – Alan Jouban (@AlanJouban) 18 de junho de 2023

A mudança de momento se essa luta está me dando enjôo #ufcvegas75 — Robert Whittaker (@robwhittakermma) 18 de junho de 2023

Herb Dean nem estava pensando em parar essa luta no 2º #UFC — Nathan Levy ✡︎ (@Natan_Levy) 18 de junho de 2023

O queixo de Jared no vettori do demônio é o próximo nível insano, ele ainda está empurrando — Terrance McKinney (@ twrecks155) 18 de junho de 2023

Bônus de luta de 7 dígitos para esses dois caras! A resistência, habilidade e coração mostrados são insanos! — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 18 de junho de 2023

Um grande evento principal — Adrian Yanez (@yanezmma) 18 de junho de 2023

Este é um filme de rock – Belal Muhammad (@bullyb170) 18 de junho de 2023

Jareds está no placar com certeza, mas a história pode ser a dureza de Marvin #UFCVegas75 — Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 18 de junho de 2023

Eu sei que ainda há outra rodada, mas dê a esse homem uma chance pelo título, nunca vi ninguém fazer vettori assim ridículo — Terrance McKinney (@ twrecks155) 18 de junho de 2023

Isso é uma varredura de cavalheiros para cannonier !!! 4-1 —Jamahal Hill (@JamahalH) 18 de junho de 2023

Uma daquelas lutas que fazem você perceber o quanto isso é perigoso. Espero que ambos os homens sejam bons. – Alan Jouban (@AlanJouban) 18 de junho de 2023

Herb verificando seus e-mails bem rápido#UFC — Nathan Levy ✡︎ (@Natan_Levy) 18 de junho de 2023

Essa é a merda do Rock Balboa da vida real… #ufc — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 18 de junho de 2023

Cannonier acertou aquele contra-código nele de cima para baixo para baixo esquerda direita esquerda direita ba e Vettori ainda marchou em direção a FOTN fácil — Terrance McKinney (@ twrecks155) 18 de junho de 2023