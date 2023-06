Estrela de ‘Eight is Enough’, Adam Rich, causa da morte, overdose de fentanil

Adam rico que estrelou a série de sucesso “Eight Is Enough” morreu de uma overdose que se tornou muito comum na América – o culpado foi o fentanil.

O relatório da autópsia do LA County Medical Examiner, obtido pelo TMZ, diz que Adam morreu em uma overdose acidental do poderoso opioide. Ele também tinha níveis não tóxicos de álcool e lorazepam… o genérico do Ativan.