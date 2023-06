Estrela do OnlyFans ‘sabe’ por que Weston McKennie e Leeds United foram rebaixados

Adepois de apenas três temporadas no Liga Premiada, Leeds Unidos sofreu rebaixamento no último dia da temporada e jogará o Campeonato Próximo ano. O rebaixamento seguiu duas janelas de gastos furiosos que viram Leeds trazer três Estados Unidos estrelas – incluindo meio-campista Weston McKennieque chegou por empréstimo do Juventus.

McKennie lutou em sua primeira experiência na Premier League, terminando sua passagem Yorkshire com apenas uma assistência em 19 aparições – e há uma pessoa que acha que sabe o que aconteceu.

Wett: McKennie estava “muito ocupado curtindo minhas postagens” para se concentrar no futebol

Citando no Twitter um proeminente Contração muscular streamer, boxeador e OnlyFans modelo Astrid Wettreivindicado McKennie estava gastando muito tempo com ela Instagram e se inscrevendo em sua página em vez de se adaptar Leeds‘luta de rebaixamento

Wett apoiou sua afirmação postando uma captura de tela que mostrava a conta verificada de McKennie no Instagram curtindo seis de suas fotos dois dias antes do rebaixamento do Leeds ser confirmado.

A prova de Wett.

McKennie foi abusado verbalmente na derrota para o Spurs

Adicionando insulto a McKennieo ego ferido de Leeds fãs em Elland Roadque gritou “seu gordo b*****d” para McKennie durante a derrota por 4-1 para Tottenham que confirmou a saída da equipe do Liga Premiada.

McKennie enfrenta um futuro incerto após o rebaixamento do Leeds, que ocorreu depois que o clube demitiu o técnico americano Jesse March. clube matriz Juventus não estará na próxima temporada Liga dos Campeões UEFA após uma dedução de pontos, mas McKennie – o Texas nativo com 43 aparições para o USMNT — números para retornar Itália antes de saber onde está seu futuro. Certamente não será no Leeds, onde os torcedores demonstraram falta de respeito pelo jovem de 24 anos.