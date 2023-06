Estrela do UFC, Israel Adesanya engasga Logan Paul durante sessão de sparring

Israel Adesanya acaba de conquistar a primeira vitória por finalização da carreira… porque o astro do UFC fez Logan Paul bata durante uma sessão de treinamento feroz!!

O Maverick tem trabalhado com Izzy, o campeão dos médios e rei peso por peso Alexander Volkanovsky em Porto Rico esta semana … onde os dois campeões têm ajudado o YouTuber que virou boxeador a trabalhar em suas habilidades no MMA.

Logan parece bastante satisfeito com a tentativa, embora … dizendo: “Quase consegui!” com um grande sorriso no rosto.