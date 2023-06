Estrelas de ‘RHONY’ ganham US$ 250 mil com ‘Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy’

Vale a pena ser uma ‘dona de casa real de Nova York’, porque alguns dos ícones da série estão recebendo um quarto de milhão de dólares cada para festejar no Caribe por uma semana … enquanto as câmeras rodam, é claro.

Não se preocupe, fizemos as contas para você… o elenco está ganhando cerca de US$ 27.777 por dia para festejar e filmar em St. Barth.

Bravo está gastando US$ 1,5 milhão apenas com os salários do elenco, mas o conteúdo deve valer a pena… como os fãs de ‘RHONY’ sabem, as donas de casa foram para St. Barts voltou em 2012 para a 5ª temporada, uma viagem que foi considerada uma das mais memoráveis ​​da história da franquia.