‘Eu ainda acredito’: Zach Wilson impressiona nas OTAs como QB de segunda linha dos Jets

Zach Wilson chegou a uma encruzilhada em sua juventude NFL carreira. Depois de lutar por duas temporadas como Jatos de Nova York‘ zagueiro titular, a franquia mudou-se em outra direção nesta primavera, adquirindo Aaron Rodgers em um comércio com o Green Bay Packers.

Mas ao invés de negociar Wilson para outro time carente de zagueiro, o Jatos optaram por manter a antiga segunda escolha geral – e seu baixo salário – na esperança de que ele possa assistir e aprender com o futuro Hall da Fama Rodgers. E até agora, o jovem de 23 anos está chamando a atenção durante Nova IorqueAtividades de Equipe Organizada (OTAs).

Wilson impressionando com força, precisão

Embora Wilsonchances podem ser poucas e distantes entre si em 2023, o primeiro BYU destaque está aproveitando ao máximo os treinos de verão, caso seja necessário na próxima temporada.

Na semana passada, Wilson fez um arremesso rasteiro para o Novato Ofensivo do Ano em 2022 Garrett Wilsonque o ex Buckeye do estado de Ohio preso com a ponta dos dedos.

Wilson lutou para fazer arremessos como nesta última temporada, uma campanha que o viu lançar apenas seis touchdowns para sete interceptações, completando menos de 55 por cento de seus passes.

Wilson aprendendo com Rodgers?

O Jatos‘ dois zagueiros foram vistos lado a lado durante os treinos da pré-temporada, e parece que por enquanto Wilson fica feliz em aprender com um chamador de sinal de Rodgers‘ calibre.

Nova IorqueO trabalho de quarterback de Wilson pode ser de Wilson novamente em 2025, já que Rodgers pode se tornar um agente livre após a próxima temporada. Resta saber se Wilson manterá a paciência, assumindo sua próxima oportunidade na Grande maça não chega por mais algumas temporadas.