‘Eu não deveria ter duvidado de Charles’: Profissionais reagem à vitória de Charles Oliveira sobre Beneil Dariush no UFC 289

Duvide de Charles Oliveira por sua própria conta e risco.

O ex-campeão dos leves do UFC mostrou mais uma vez porque é um dos lutadores mais empolgantes que já competiu no octógono, e porque quem aposta contra ele sempre corre o risco de ser engolido.

Oliveira se recuperou do perigo cedo para parar Beneil Dariush aos 4:10 do primeiro round no co-headliner do UFC 289. A finalização no ground and pound interrompeu uma sequência de oito vitórias consecutivas de Dariush e deixou a Rogers Arena de Vancouver em um frenesi.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre a grande vitória de Oliveira na noite de sábado.

Parabéns Carlos.

Mas ainda há níveis neste jogo — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) 11 de junho de 2023

Eviscerado por Dariush. Já deveria ter disputado o título. Mas parabéns pela ENORME declaração de Oliveira! Ele é um finalizador genuíno! #UFC289 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 11 de junho de 2023

Charles tão divertido de assistir! — Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 11 de junho de 2023

Man Charles tem tijolos em suas mãos – Belal Muhammad (@bullyb170) 11 de junho de 2023

Wowwww! Acabamento incrível! Eu não deveria ter duvidado de Charles! #UFC289 —Cody Durden (@Cody_Durden) 11 de junho de 2023

Quer saber como explodir uma disputa de título mais rápido que Corey Sandhagen? Assista a entrevista que está prestes a acontecer… — Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 11 de junho de 2023

CHARLES OLIVEIRA como o azarão aqui era muito louco #UFC289 —Derek Brunson (@DerekBrunson) 11 de junho de 2023