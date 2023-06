‘Eu vou fazer essa luta’: Dana White se dobra na luta de Jon Jones x Tyson Fury no UFC para coroar o homem mais malvado do planeta

Dana White admite que ainda preferiria que Jon Jones x Stipe Miocic lutasse pelo cinturão dos pesos pesados ​​ainda este ano, mas se Tyson Fury quiser provar que é de fato o “homem mais malvado do planeta”, o presidente do UFC faria de tudo em seu poder para fazer uma batalha no octógono entre Jones e Fury.

White inicialmente expressou interesse em organizar essa luta em uma entrevista anterior em preparação para o Power Slap 2. Após o evento UFC Vegas 74 de sábado, White foi questionado sobre quais eram os planos atuais para Jones. Embora a pergunta feita a White não mencionasse o nome de Fury, White aproveitou a oportunidade para respeitosamente lançar o desafio mais uma vez.

“Existe um debate sobre quem é o homem mais malvado do planeta”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 74. “Jon Jones é o homem mais malvado do planeta, não há dúvida disso. Então, quando falamos sobre o homem mais malvado do planeta, se dois caras lutassem em uma luta, quem venceria? Se você quiser discutir outro homem mais malvado do planeta, seria Tyson Fury em uma arena de boxe, e todos nós sabemos que se Jon Jones boxe Tyson Fury, Tyson Fury vence.

“Todos esses caras do boxe querem continuar falando sobre isso e mantê-lo no ringue. Estou dizendo a Tyson Fury, que respeito muito, se você realmente quer descobrir quem é o homem mais malvado do planeta, eu farei essa luta. Vou fazer Jon Jones x Tyson Fury no octógono, e vamos descobrir [payment] – descobrimos como pagar Floyd [Mayweather when he boxed Conor McGregor]. Vamos descobrir como pagar a você também, Tyson.

Fury respondeu a White, assim como a Jones – que também convocou Fury para ir ao UFC para a potencial luta de grande sucesso – dizendo que se Jones quiser lutar com ele, isso só acontecerá no ringue de boxe.

White diz que se dá bem com Fury, e isso não tem nada a ver com desrespeito ou conversa fiada, é sobre resolver um debate que de outra forma não seria resolvido a menos que os dois campeões de esportes de combate realmente lutassem.

“A oferta está aí, se você quiser fazer isso no UFC – e eu sei que ele estava mexendo um pouco com o MMA por um tempo lá – vamos fazer isso”, disse White. “Vamos responder à pergunta. Mas esses caras [in the UFC] não estão boxeando. Ouça, se você quer a luta, se você quer o título de homem mais malvado do planeta, vamos nessa. Estou dentro.

“Todos nós poderíamos falar sobre isso para sempre, mas só há uma maneira de descobrir. Estou disposto a fazê-lo. Tyson pode me ligar pessoalmente. Ele tem meu número, temos um bom relacionamento, ou o pessoal de Tyson pode me ligar e resolveremos isso.”