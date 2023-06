EUA finalizam sua lista da Copa do Mundo: Ingram e Jaren Jackson Jr. adicionados à lista

TEstados Unidos querem reconquistar o trono mundial do basquete, atualmente ocupado pela Espanha como campeã da Copa do Mundo de 2019 na China, depois de perder para a França nas quartas de final da última Copa do Mundo de Basquete da Fiba e terminar em sétimo.

Adrian Wojnarowski relata na ESPN que o USA Basketball convocará duas estrelas da NBA sem Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) e Anos Jackson Jr.. (Memphis Grizzlies) para competir para ganhar a Copa do Mundo nas Filipinas, Japão e Indonésia em 2023.

A lista de 12 jogadores que os Estados Unidos apresentarão em 25 de agosto em Manila está sendo decidida por Grant Hill (diretor executivo do USA Basketball) e treinador Steve Kerr (Golden State Warriors treinador).

Wojnarowski relata que a lista completa será conhecida em junho e que a equipe que os EUA colocarão na Copa do Mundo de 2023 pode ser a base para a equipe que escalará nas Olimpíadas de Paris em 2024.

Os sete jogadores da NBA convocados pelos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2023

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) e Anos Jackson Jr.. (Memphis Grizzlies) juntar Anthony Edwards (Os Timberwolves de Minnesota), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Austin Reaves (Los Angeles Lakers), Pontes de Mikal (Brooklyn Nets) e Bobby Portis (Milwaukee Bucks), que já foram confirmados.