European Sex Championship: Quais são os 16 testes explícitos, suas regras e pontuação?

TFederação Sueca do Sexo (SSF) explica em seu site oficial a filosofia, o espírito e as regras da primeira Campeonato Europeu de Sexoque será realizada em Gotemburgo a partir de 8 de junho, depois que o sexo for oficialmente reconhecido como esporte na Suécia.

“De acordo com muitos, o sexo como esporte é bastante difícil, especialmente quando se começa com treinamento e competição. Todos os esportes são difíceis de praticar de forma independente, é claro que todos os competidores devem conhecer as regras básicas da competição em esportes sexuais”, diz o site.

As regras do sexo como esporte

Para cada competição, o SSF definirá os critérios mais importantes com pontos para cada disciplina. Os participantes cumprirão os requisitos para receber pontos.

Os 16 eventos do European Sex Championship: suas regras e pontuação

1. Sedução de um competidor/atleta: Quão rápido um competidor/atleta pode fazer outro competidor/atleta se sentir atraído por ele/ela.

O juiz concede 5-10 pontos

2. Massagear diferentes partes do corpo: pés, pernas, nádegas, costas, estômago, pescoço, nuca, testa, rosto é uma parte da massagem que não está ligada aos órgãos sexuais. A massagem dura o tempo especificado.

O juiz concede 5-10 pontos

3. Massagem de áreas eróticas no corpo do competidor: A massagem dura o tempo especificado.

O juiz concede 5-10 pontos

4. Preliminares: Com que rapidez e eficácia um competidor/atleta pode deixar outro competidor/atleta satisfeito com as preliminares e fazê-lo querer continuar na competição.

O juiz concede 5-10 pontos

5. Sexo oral: Com que rapidez um competidor/atleta pode deixar outro competidor/atleta satisfeito e disposto a continuar em outra competição de nível superior?

O juiz concede 5-10 pontos

6. Penetração: Quão rápido um competidor/atleta pode deixar outro competidor/atleta satisfeito com a penetração.

O juiz concede 5-10 pontos

7. Liberar: Por quanto tempo um competidor/atleta consegue mostrar sua resistência contra outro competidor/atleta e deixar os adversários satisfeitos com o esforço de sua especialidade.

O juiz concede 5-10 pontos

8. Aparência ou órgãos: Um competidor/atleta será julgado e pontuado por sua aparência e pela aparência de seus órgãos sexuais.

O juiz concede 5-10 pontos

9. Desempenho artístico de pose/postura: Esta é uma das disciplinas desportivas em que cada competidor/atleta é julgado individualmente, embora compitam em conjunto com o objetivo de alcançar uma pontuação que os leve ao nível seguinte.

O juiz concede 5-10 pontos

10. Criatividade na mudança de pose/postura: Esta é também uma das disciplinas desportivas em que cada competidor/atleta é julgado individualmente, embora compitam em conjunto.

O juiz concede 5-10 pontos

11. Resistência e número de orgasmos durante um tempo especificado: Os competidores devem mostrar resistência. Os oponentes devem ser capazes de ter um ou mais orgasmos.

O juiz concede 5-10 pontos

12. Execução artística de diferentes parceiros concorrentes e alternância de poses: Os concorrentes desta categoria têm a tarefa de demonstrar em conjunto o seu conhecimento/vontade de cooperar.

O juiz concede 5-10 pontos

13. Aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca por meio das ações de um parceiro.

O juiz concede 5-10 pontos

14. O uso do Kama Sutra.

O juiz concede 5-10 pontos

15. A relação mais artística segundo júri e público: Esta é uma avaliação geral das relações sexuais realizadas artisticamente por competidores que passaram nos 14 níveis anteriores da competição.

O juiz concede 5-10 pontos

16. O casal mais envolvido globalmente durante a competição, bem como o mais artístico de acordo com o Kama Sutra e o mais popular do júri e do público.

Nesta última prova os competidores podem marcar de 10 a 20 pontos e em alguns casos dobrar ou triplicar os pontos se o público votar no competidor como um atleta extremamente bom.

Participantes confirmados no European Sex Championship

Ann Joy (Finlândia), Selva Lapiedra (Espanha), Sexy Lexy (Portugal), Sr. Lorenzo Viota (França), Nek Pecador (Grécia), Mateus Meier (Ucrânia), Barbie Pecados (Grã Bretanha), Senhor Riddle (Rússia) e doce mery (Croácia), broto (Romênia) são os participantes confirmados até o momento.