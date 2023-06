Eva Longoria remove as mãos de Joe Biden depois de um abraço estranho

Ddurante sua visita ao casa branca, Eva Longoria chamou a atenção da mídia com várias fotos que ela postou. Uma delas, em que ela está nos braços de Presidente Joe Bidenchamou particularmente a atenção dos internautas, já que o presidente norte-americano parece muito próximo da atriz e produtora.

Preparar-se para um encontro com o homem mais poderoso do mundo não é fácil. Longoria é uma grande entusiasta da moda, então ela vestiu um impressionante vestido laranja. Isso foi o suficiente para Joe Biden cair sob seus encantos.

O presidente dos Estados Unidos decidiu demonstrar publicamente seu afeto e desrespeitou o protocolo aplicado durante tais reuniões. Em vez de um aperto de mão amigável, ele não resistiu em dar um abraço na atriz. Após a reunião, Longoria mencionou que conheceu Biden quando ela tinha 17 anos e ele 40.

Eva Longoria apresentou seu filme: “Flamin Hot”

O presidente Joe Biden e a diretora Eva Longoria receberam centenas de pessoas no jardim da Casa Branca para a exibição do novo filme, “Quente Quente”, uma história edificante sobre como um zelador mexicano-americano que trabalhava na Frito-Lay lançou a ideia de tornar a cobertura de queijo do lanche crocante mais picante para seus superiores.

Eles apresentaram a história do ex-zelador Ricardo Montaezbaseado em suas memórias, como um conto inspirador de como um homem realizou seu sonho e superou a adversidade, ignorando as indicações de que o relato de Montaez é questionável.

Biden disse à multidão: “Quando penso no filme desta noite, penso em coragem. Muitos de vocês, seus ancestrais, deixaram para trás tudo o que sabiam para começar uma nova vida nos Estados Unidos.”