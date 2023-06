Evento anual de caridade de golfe de Jordan Poyer no Trump National cancelado devido à retirada de patrocinadores

Buffalo Bills segurança Jordan Poyer anunciou o cancelamento de seu altamente antecipado evento anual de caridade para o golfe. Levando para Instagram no sábado, poyer expressou sua decepção ao revelar que o evento, previsto para acontecer na estimada monstro azul no Nacional Trump em Doral, Flórida, teve que ser remarcado para o próximo ano. A decisão veio após várias equipes e patrocinadores retirou-se sua participação, citando preocupações sobre o local do evento.

Inicialmente, Poyer havia compartilhado sua emoção para o torneioexpressando sua admiração pelo monstro azul curso. No entanto, ele logo se viu compelido a explicar o infeliz reviravolta nos acontecimentos levando ao seu cancelamento.

Lamentavelmente, Poyer revelou que várias equipes das regiões do norte haviam puxado do torneio. Eles não apenas retiraram sua participação, mas também escreveram e-mails para um eles significam para o noivor que pretendia apoiar o evento. Para sua consternação, este patrocinador, que estava envolvido no ano anterior, decidiu retirar seu apoio devido à localização do torneio no Nacional Trump em Doral.

ECMC Foundation esclarece papel, já que Jordan Poyer afirma que o cancelamento ocorreu devido a bloqueios políticos

O evento beneficente foi organizado para beneficiar o Fundação ECMC, uma organização que Poyer descreveu como um dos principais patrocinadores. Poyer tinha sido trabalhando intimamente com a fundação há mais de um ano. No entanto, o Fundação ECMC esclareceu seu papel, afirmando que era apenas um beneficiário e não um patrocinador. Susana Gonzálezo Diretor Executivo da Fundação ECMC, expressou apoio à decisão de Poyer de cancelar o torneio, enfatizando sua parceria positiva e respeito mútuo.

poyer absteve-se de divulgar o número exato de equipes e indivíduos que desistiram do evento. No entanto, ele expressou sua desapontamento que a política parecia atrapalhar o esforço coletivo de apoiar sua causa beneficente.

“Eu esperava que pudéssemos superar isso, e pensei que sim. Parece que não superamos, e parece que é assim que a América está agora.“, Poyer compartilhou em Instagram. “Parece que nosso ego atrapalha ser um bom ser humano, e isso é compartilhar amor, compartilhar conversas, compartilhar risadas com outras pessoas que podem não acreditar nas mesmas coisas que você..”

Detalhes sobre próximos anos evento permanecem desconhecidos neste momento. Fãs e simpatizantes terá que esperar por mais atualizações sobre o torneio remarcado.