Evento da noite do orgulho dos Dodgers se transforma em protesto massivo, religião v. Arrastar grupo

Fiel à sua palavra, milhares de grupos católicos se reuniram do lado de fora do Dodger Stadium – até mesmo bloqueando as entradas do estacionamento – devido aos planos da equipe para a Noite do Orgulho de homenagear um grupo LGBTQ que satiriza freiras.

Um mar de manifestantes pacíficos semeou para cercar quase todo o local na noite de sexta-feira, à frente dos Dodgers destacando as Irmãs da Indulgência Perpétua … uma organização de caridade, mas que apresenta membros travestidos vestidos como freiras e se apresenta ” comunhão” com tequila.

LOS ANGELES- Milhares de católicos estão agora marchando em direção à frente do Dodger Stadium cantando “Salvem nossas crianças!” Os organizadores católicos compartilharam que queriam defender Cristo onde todos pudessem vê-los: pic.twitter.com/WC7YL1O3n0 — Savanah Hernandez (@sav_says_) 17 de junho de 2023

@sav_says_

O nível de comparecimento foi insano – um grande grupo gritou “salve nossas crianças” enquanto marchava perto do estádio – todas as indicações de quão grande história nacional esse confronto sobre as irmãs havia se tornado.

Na verdade, os Dodgers desistiram do plano de incluir o grupo em sua noite do orgulho gay após a reação da Liga Católica e do senador. Marco Rubio.

ÚLTIMA HORA: Milhares de católicos fecharam a entrada principal do Dodger Stadium na avenida Vin Scully em protesto pela homenagem às Irmãs da Indulgência Perpétua esta noite. Eles agora estão alinhados nas calçadas e tomaram conta de todo o quarteirão: pic.twitter.com/F5CSDvuap8 — Savanah Hernandez (@sav_says_) 17 de junho de 2023

@sav_says_

Mas, então, grupos LGBTQ ameaçaram boicotar a Pride Night do time … e The Sisters foram convidados novamente para o Dodger Stadium.

Mesmo alguns jogadores, incluindo Clayton Kershaw, foram sinceros sobre sua oposição aos Dodgers em homenagem às irmãs. Em um aparente meio-termo, a equipe anunciou recentemente que traria de volta o Dia da Fé Cristã e da Família em 30 de julho.