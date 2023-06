Evento Pride do Tennessee enfrenta ameaças da nação ariana antes do festival, aumenta a segurança

Um evento do Orgulho LGBTQ+ no Tennessee está enfrentando a realidade de crescentes ameaças e tensão em relação à comunidade LGBTQ este ano, reforçando a segurança após alertas da Nação Ariana.

Memphis está sediando o Mid-South Pride Festival no sábado, mas Vanessa Rodley diretor do festival e presidente da organização, disse ao TMZ … ameaças foram feitas ao grupo antes da grande festa – incluindo alegações de que a nação ariana aparecerá para protestar.

Vanessa acrescenta que sua equipe está trabalhando com as autoridades locais, FBI e Homeland Security para garantir que tudo esteja seguro – acrescentando que eles se reuniram com policiais nos últimos meses em preparação.