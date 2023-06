Ex-estrela da WWE Darren Drozdov morre aos 54 anos

“Todos vocês deram a ele significado, propósito e algo pelo qual viver”, continuou a família Drozdov. “Ele amava cada um de vocês e valorizava as conversas, notas e cartas que recebia. Sua fé na humanidade nunca vacilou, então saiba que por todo o amor que você demonstrou a ele, ele os amou de volta.”

Drozdov foi inicialmente apresentado ao mundo dos esportes através do futebol… quando jogou protetor de nariz na NFL por três temporadas.

Mas, após o fim de seus dias de jogador, ele encontrou sua verdadeira vocação no wrestling … aparecendo pela primeira vez na ECW – antes de estrear na WWE em 1998.

Infelizmente, em outubro 1999 – quando sua carreira no wrestling parecia prestes a decolar – ele quebrou o pescoço em uma luta com D’Lo Brown … e ficou paralisado do pescoço para baixo.