Ex Katie Holmes, de Jamie Foxx, completamente ‘no escuro’ sobre sua condição, pois ela está ‘doente e preocupada’, por relatório

Jamie Foxx e Katie Holmes estiveram juntos por algum tempo e, embora seu relacionamento tenha terminado há algum tempo, Katie ainda ocupa um lugar especial para Foxx em seu coração, a ponto de ela insistir em saber sobre o estado dele, mas suas ligações não são atendidas.

Jamie Foxx teve que deixar o tiroteio de seu ‘De volta em ação’ filme para entrar no hospital após uma condição médica não revelada.

Katie Holmes está preocupada

De acordo com o Radar Online, um insider falou com eles e disse que “Katie está muito preocupada com Jamie, ela e Jamie não terminaram nos melhores termos. Mas independentemente disso, ela está muito preocupada.“

A fonte também mencionou que “Katie está desesperada para descobrir mais detalhes, mas muitas de suas ligações para seus amigos em comum serão atendidas. Ninguém sabe o que está acontecendo.”

Isso revela que Katie Holmes está na mesma situação que todos os outros fora da família de Foxx, e não há notícias além de sua recuperação constante.

Algumas semanas atrás, foi revelado por uma fonte não identificada que Jamie entrou em um tipo muito específico de clínica de recuperação “A clínica é especializada em programas de fisioterapia para tratar lesões ou uma condição física que limita ou proíbe a capacidade de andar ou andar corretamente”.

Cameron Diaz também não falou com Jamie Foxx

A fonte acrescentou “Jamie não estaria nesta clínica se não estivesse prejudicado de alguma forma como resultado do que quer que tenha acontecido com ele. Mas os fãs devem ficar tranquilos: Jamie está sob os melhores cuidados neste tipo de clínica.“

Ao mesmo tempo em que Katie procurava respostas, companheiros De volta em ação membro do elenco, Cameron Diaz também está preocupada, mas, como com Holmes, ela não obteve uma resposta “Cameron não falou nada com Jamie e não sabe de nada além do que ouviu.“, disse um amigo ao Daily Mail.