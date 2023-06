Ex-Lakers Trevor Ariza recebe ordem de restrição após impasse aterrorizante, batalha de divórcio aumenta

EUuma chocante reviravolta nos acontecimentos, ex- NBA estrela Trevor Ariza obteve uma ordem de restrição temporária contra o irmão de sua ex-esposa, após um incidente que o deixou temendo por sua vida. A briga ocorreu quando o irmão supostamente brandia um revólver e ameaçado Ariza, levando-o a tomar medidas legais imediatas.

O incidente acrescenta outra camada de complexidade ao processo batalha de divórcio entre Trevor Ariza e sua ex-esposa, Bree Anderson. O casamento deles, que durou quatro anos, chegou ao fim em 2022 e, desde então, o casal se envolve em uma acirrada disputa por custódia e apoio financeiro para seus dois filhos menores.

No início deste mês, Bree Anderson exigiram o uso exclusivo de seus direitos compartilhados casa de San Diego como parte do processo de divórcio. No entanto, Trevor Ariza se opôs veementemente a este pedido, alegando que a propriedade é um ponto importante de discórdia em seu divórcio e acusando Bree de tentar bloquear seu acesso por falsamente reivindicando a propriedade.

ariza argumentou que nenhum deles reside na casa de San Diego em tempo integral, apontando que Bree vive em uma residência separada em Playa Vista, Califórnia, que sustenta financeiramente. Essa afirmação reforça a posição da Ariza de que o uso exclusivo do Propriedade de San Diego não deve ser concedida a sua ex-esposa.

O recente incidente ocorreu em 6 de junho de 2023, quando Trevor Ariza visitou a casa em San Diego durante um período em que acreditava que estaria vazia. Ao entrar na casa, ele foi confrontado pelo irmão de Bree, Donald, que o abordou agressivamente enquanto empunhava uma arma. Donald exigiu que Ariza deixasse o local, ameaçando-o com danos corporais se ele recusasse.

Ariza, compreensivelmente apavorado, tentou argumentar com Donald, enfatizando que a casa pertencia a ele. Apesar de seus esforços para desescalar a situação, Ariza foi forçado a recolher seus pertences e sair sob o ameaça de violência. O ex-estrela da NBA descreveu seu medo de deixar seus filhos para trás e sua preocupação com sua mãe em lutoque acabara de enterrar o pai na semana anterior.

A ação Swift de Ariza leva à prisão e proteções legais, a batalha do divórcio toma um rumo tumultuado

Após o incidente alarmante, Trevor Ariza prontamente contatou as autoridades, levando à prisão imediata de Donald. Ariza recebeu um Ordem de Proteção de Emergência e posteriormente concedeu um Ordem de Restrição Temporária (TRO) para proteger a si mesmo e a seus filhos de qualquer dano adicional.

Ariza descobriu mais tarde que Donald tinha reivindicado Bree o havia enviado para a casa, e ele soube ainda que Bree estava permitindo que seus familiares residissem lá sem seu conhecimento ou consentimento. Essas revelações fortalecem o argumento de Ariza contra a concessão de uso exclusivo da casa de San Diego à ex-esposa e destacam a necessidade de melhor comunicação e aviso quanto ao acesso ao imóvel.

Além de suas demandas em relação à casa de San Diego, Ariza insiste que terceiros não deve ter acesso ao imóvel sem a presença e permissão da parte que concede o acesso. Estas estipulações visam proteger a privacidade e a segurança de ambos ele e seus filhos neste período desafiador.

Como Trevor Ariza batalha de divórcio com Bree Anderson continua a se intensificar, o recente incidente envolvendo seu irmão e a subsequente ordem de restrição servem como lembretes dos altos riscos envolvidos em seus processos legais em andamento. A decisão do tribunal sobre o uso exclusivo do casa de San Diego e o acordo de custódia de seus filhos terá, sem dúvida, um impacto profundo no futuro deste antigo NBA estrela e sua família.