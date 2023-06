Ex-NFL WR Travis Rudolph considerado inocente em caso de assassinato

Ex-jogador da NFL Travis Rudolph é um homem livre mais uma vez … um júri acabou de considerá-lo inocente de todas as acusações em seu caso de assassinato.

A cena dentro do tribunal na quarta-feira, enquanto o júri lia o veredicto, foi emocionante… Rudolph estava em lágrimas – assim como seus familiares.

O jovem de 27 anos, no entanto, acabou abrindo um enorme sorriso e compartilhou um abraço com seu advogado. Em seguida, ele e seu advogado agradeceram aos jurados, ao juiz, ao tribunal e a todos os demais envolvidos no caso.

“Significa tudo, cara”, disse o ex-receptor do New York Giants aos repórteres. “Finalmente recuperei minha liberdade e posso voltar à minha vida.”

O advogado de Rudolph acrescentou: “Sabíamos que ele não era culpado. Ele é um dos seres humanos mais legais que você já conheceu, quer ele pratique esportes ou não. Este é um homem inocente que fez o que tinha que fazer.”

Rudolph foi inicialmente atingido com quatro cargas – incluindo uma acusação de assassinato em primeiro grau com arma de fogo – em abril de 2021 … depois que as autoridades alegaram que ele abriu fogo contra quatro pessoas dentro de um carro em West Palm Beach, Flórida, matando uma, após uma disputa que Rudolph tinha teve com uma mulher antes.

Rudolph, no entanto, afirmou veementemente que estava apenas agindo em legítima defesa.

“Eu sabia o tempo todo”, disse Rudolph na quarta-feira fora do tribunal, “que fiz o que tinha que fazer para proteger a mim e a vida de meu irmão”.

O caso foi a julgamento na semana passada… e os jurados chegaram ao veredicto na tarde de quarta-feira, após apenas cerca de quatro horas de deliberação.

Rudolph disse aos repórteres que agora tem planos de retomar sua carreira no futebol… dizendo que está aberto a competir em qualquer liga – não apenas na NFL.

“Vou entrar em contato com meu agente”, disse ele, “e se Deus quiser, ainda poderei jogar futebol. Definitivamente, estou planejando voltar ao futebol.”