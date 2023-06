Ex-Nickelodeon Costar de Meagan Good defende seu namoro com Jonathan Majors

Obtemos Robert Ricardo – que costumava co-estrelar com Meagan em “Cousin Skeeter” – em Los Angeles na quarta-feira … e fomos direto ao ponto com ele, perguntando se MG está cometendo um erro ao abraçar os Majors em apuros em um momento tão precário.

Rob também afirma o óbvio … ou seja, que as pessoas neste país são inocentes até que se prove o contrário – e que Majors merece seu dia no tribunal, e que todas as evidências apareçam antes que as pessoas tirem qualquer conclusão. Embora, francamente, muitos já o tenham feito neste caso.