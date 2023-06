Ex-quarterback da NFL, Ryan Mallett morre aos 35 anos após se afogar na Flórida

Ex-zagueiro da NFL Ryan Mallett – uma escolha de terceira rodada no Draft da NFL de 2011 – faleceu. Ele tinha 35 anos.

Mallett era uma estrela em potencial na White Hall High School em Arkansas … onde ele era um dos melhores sinalizadores de sua classe. Ele passou a jogar no nível universitário de 2007-10 para o Michigan Wolverines e Arkansas Razorbacks … e terminou em sétimo na votação do Heisman Trophy em 2010.

Ele foi o MVP ofensivo do Liberty Bowl em 2010… e foi nomeado segundo time da All-SEC em 2009 e 2010.

Mallett foi a 74ª escolha geral do New England Patriots em 2011, servindo como reserva para Tom Brady por três temporadas.

Ele foi negociado com o Houston Texans em 2014, onde começaria dois jogos antes de sofrer uma lesão no final da temporada. Ele permaneceu com Houston por seis jogos na próxima temporada… antes de ser negociado para o Baltimore Ravens.