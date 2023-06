Exal DISPONIBILIZA inúmeros CARGOS; Veja mais!

A Exal, empresa que há mais de 30 anos a Exal oferece soluções completas no segmento de restaurantes corporativos e facilities, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho. Isto é, caso esteja em busca de uma recolocação profissional, confira quais são as vagas disponíveis:

Supervisor de Unidade – Cabreúva – SP – Cozinha;

Auxiliar de Cozinha – Santana de Parnaíba – SP – Cozinha;

Cozinheiro (a) de Unidade – Santana de Parnaíba – SP – Cozinha;

Ajudante de Cozinha – Santana de Parnaíba – SP – Cozinha;

Cozinheira (o) JR – Bairro Industrial – São José dos Pinhais – PR – Cozinha;

Almoxarife – Jundiaí – SP – Cozinha;

Nutricionista – Gerente de Unidade Empresarial – Limeira – SP – Cozinha;

Ajudante de Cozinha – Piraí do Sul – PR – Cozinha;

Nutricionista Auditor (a) de Qualidade em UAN – São Paulo – SP – Cozinha;

Cozinheiro (a) – Colombo – PR – Cozinha;

Estoquista – Cabreúva – SP – Cozinha;

Chefe de Cozinha – Porto Alegre – RS – Cozinha.

Mais sobre a Exal

Sobre a Exal, é válido frisar que a empresa trabalha para entender necessidades e estar próximos aos seus clientes, por meio de um atendimento personalizado e projetos diferenciados, inteligentes e inovadores.

Contratar uma única companhia de multisserviços, simplifica a gestão integrada e controles, além de favorecer a velocidade nas respostas e agilidade. Por fim, tem a visão de construir uma companhia excelente, sustentável, desejada pelos clientes, desfrutada pelos colaboradores e de retorno crescente.

Como se candidatar em um dos cargos?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.





