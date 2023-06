O Governo Federal acabou de divulgar uma excelente notícia para os beneficiários do Bolsa Família. Com o acréscimo de benefícios adicionais em junho, o valor médio do programa assistencial chegou a R$ 705,40 no país.

De acordo com o governo, essa é a primeira vez que o valor da parcela supera a marca de R$ 700 no Brasil. Aliás, o repasse feito em junho aos segurados entrou para a história, pois é o maior valor já pago na história do Bolsa Família. Isso quer dizer que o governo nunca havia definido um repasse tão elevado quanto o deste mês.

Calendário de pagamentos em junho

O pagamento da parcela de junho do programa social tem início na próxima segunda-feira (19), conforme o calendário do governo federal. Contudo, os beneficiários do Bolsa Família cujos Números de Identificação Social (NIS) terminem em 1 já puderam acessar o valor neste sábado (17).

Em resumo, o governo Lula vem adotando esse método nos últimos meses, antecipando em dois dias o pagamento dos beneficiários que está marcado para acontecer nas segundas-feiras.

Inclusive, as famílias beneficiárias do programa recebem o valor através da Caixa Econômica Federal, nas agências ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de junho de 2023:

NIS de final 1: dia 19 de junho;

NIS de final 2: dia 20 de junho;

NIS de final 3: dia 21 de junho;

NIS de final 4: dia 22 de junho;

NIS de final 5: dia 23 de junho;

NIS de final 6: dia 26 de junho;

NIS de final 7: dia 27 de junho;

NIS de final 8: dia 28 de junho;

NIS de final 9: dia 29 de junho;

NIS de final 0: dia 30 de junho.

Vale destacar que o calendário de pagamentos do programa distribui os repasses nos últimos dias úteis de cada mês. Como os repasses seguem a numeração final do NIS, os pagamentos ocorrem durante dez dias, começando com a numeração 1 e se encerrando no número 0.

A propósito, é o NIS que permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Como os repasses acontecem conforme o último dígito do NIS, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil todos os meses.



Benefícios adicionais eleva valor do Bolsa Família

Em junho, o valor do Bolsa Família atingiu o maior valor da história devido ao acréscimo de benefícios adicionais pagos aos segurados. Em suma, o governo já havia iniciado em março deste ano o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade, elevando o valor do benefício.

Já neste mês, o governo iniciou o pagamento de outros benefícios adicionais às famílias que recebem o Bolsa Família. Para quem não sabe, os inscritos no programa social que tenham na composição familiar criança ou adolescente com idade de sete a 18 anos receberão R$ 50 adicionais.

Da mesma forma, o governo também pagará mais R$ 50 para as gestantes e lactantes que estejam na composição familiar dos beneficiários do Bolsa Família.

Aliás, uma dúvida se tornou recorrente entre as famílias que já recebem o adicional de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. Muitas delas queriam saber se terão direito aos outros valores adicionais, referentes a gestantes, lactantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos de idade, e a resposta é SIM!

Os usuários que já recebem o valor adicional de R$ 150 também poderão sacar o valor extra que começará a ser pago em junho, caso tenham direito. Por isso, os segurados devem ficar atentos ao extrato do Bolsa Família, que informará o valo de cada benefício adicional.

São Paulo tem o maior número de famílias beneficiadas



O governo federal também informou que São Paulo foi o estado com o maior número de famílias assistidas pelo Bolsa Família em junho. No estado, 2,575 milhões de pessoas irão receber o benefício neste mês. O repasse do governo ao estado superou a marca de R$ 1,82 bilhão e o benefício médio foi de R$ 707,27.

Em seguida, ficou a Bahia, com 2,569 milhões de famílias contempladas. Em síntese, o governo repassou R$ 1,76 bilhão ao estado nordestino para o pagamento do Bolsa Família em junho. O benefício médio chegou a R$ 688,78 no estado, ficando abaixo da média nacional. Estes foram os únicos estados com mais de dois milhões de famílias contempladas em junho no país.

Confira os estados com os maiores números de famílias beneficiadas em junho:

São Paulo: 2,575 milhões;

2,575 milhões; Bahia: 2,569 milhões;

2,569 milhões; Rio de Janeiro: 1,82 milhão;

1,82 milhão; Pernambuco: 1,67 milhão;

1,67 milhão; Minas Gerais: 1,61 milhão;

1,61 milhão; Ceará: 1,49 milhão;

1,49 milhão; Pará: 1,35 milhão;

1,35 milhão; Maranhão: 1,23 milhão.

Veja o perfil dos beneficiários do Bolsa Família

Os dados de junho confirmam que as mulheres foram as maiores beneficiadas pelo Bolsa Família em junho. Na verdade, essa realidade já era conhecida, mas os dados informados pelo governo explicitam que o programa social auxilia, principalmente, as mulheres que têm filhos e vivem sem um companheiro.

“A predominância no Bolsa Família é de famílias monoparentais femininas e com filho ou filhos, característica presente em mais de 10,14 milhões de lares, ou 47,81% das famílias assistidas. No programa, 17,3 milhões de famílias têm como responsável familiar uma mulher (81,5%)”, informou o governo.

Em relação à cor, os pardos responderam pela maior parcela de segurados. Isso já era esperado, uma vez que este foi o maior grupo racial do país, com quase metade da população se declarando como parda (45,3%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“No recorte por raça ou cor, 40 milhões de pessoas beneficiárias se identificam como pretas ou pardas, ou 73,4%”, disse o governo.

Por fim, o Bolsa Família irá beneficiar 21,2 milhões de famílias em todo o país. Ao todo, mais de 54 milhões de pessoas serão atendidas pelo benefício, ao considerar todos os integrantes das famílias seguradas. A saber, o investimento do governo chegou a R$ 14,9 bilhões, batendo recorde do programa.