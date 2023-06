EXCELENTE NOTÍCIA para quem aguarda por um NOVO FERIADO

O segundo semestre do ano teve início e, após a celebração do feriado religioso ocorrido na última quinta-feira (8), ainda restam outros seis dias de folga programados para o calendário de 2023. Esses dias podem ou não ser considerados pontos facultativos, onde a dispensa do expediente é uma opção. Metade do que resta de feriado está prevista para as quintas-feiras.

Os feriados remanescentes no calendário deste ano incluem a Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados, todos eles caindo em uma quinta-feira. Além disso, no segundo semestre, o Dia da Consciência Negra, que nem todos os estados adotam, será celebrado em uma segunda-feira. Enquanto isso, a Proclamação da República ocorrerá no meio da semana, em uma quarta-feira.

Os possíveis pontos facultativos são totalmente opcionais. No âmbito empresarial, esses pontos representam uma data em que o trabalho é facultativo e a decisão fica a cargo das empresas.

Qual será o próximo feriado?

07/09 (quinta-feira) – Independência do Brasil;

(quinta-feira) – Independência do Brasil; 12/10 (quinta-feira) – Nossa Senhora Aparecida e Dias das Crianças;

(quinta-feira) – Nossa Senhora Aparecida e Dias das Crianças; 02/11 (quinta-feira) – Finados;

(quinta-feira) – Finados; 15/11 (quarta-feira) – Proclamação da República;

(quarta-feira) – Proclamação da República; 20/11 (segunda-feira) – Dia da Consciência Negra (É feriado nos estados do Amazonas, Alagoas, Amapá, Rio de Janeiro e Mato Grosso).

(segunda-feira) – Dia da Consciência Negra (É feriado nos estados do Amazonas, Alagoas, Amapá, Rio de Janeiro e Mato Grosso). 25/12 (segunda-feira) – Natal.

O que é um ponto facultativo?

Ponto facultativo, também conhecido como feriado facultativo, é um termo utilizado para descrever um dia em que os órgãos públicos ou empresas privadas podem optar por suspender suas atividades. Diferentemente dos feriados nacionais, que são obrigatórios e estabelecidos por lei, os pontos facultativos são determinados pela administração pública ou pela direção das empresas.

Esses dias são geralmente estabelecidos em ocasiões especiais, como datas comemorativas regionais, eventos culturais ou feriados prolongados. O objetivo do ponto facultativo é permitir que as pessoas tenham um tempo extra de descanso ou participem de atividades festivas.

Quando um ponto facultativo é estabelecido, os órgãos públicos ou empresas privadas podem decidir se manterão suas atividades normais ou se concederão folga aos seus funcionários. Caso optem por conceder a folga, é comum que sejam estabelecidas regras específicas, como a necessidade de compensar as horas não trabalhadas posteriormente.



É importante ressaltar que os pontos facultativos podem variar de acordo com o país, a região e a legislação local. Portanto, é sempre recomendado verificar a legislação específica do seu local para obter informações precisas sobre os pontos facultativos em vigor.

Diferença do feriado facultativo para o feriado convencional

A diferença entre feriados convencionais e facultativos está relacionada à sua obrigatoriedade e à forma como são estabelecidos.

Feriado convencional

O tipo convencional é um dia de descanso ou comemoração estabelecido por lei e é obrigatório para todos os cidadãos. Esses feriados são fixos e têm uma data definida, sendo celebrados anualmente. Alguns exemplos de feriados convencionais são o Natal, Ano Novo, Dia do Trabalho e Independência do país. Durante esses feriados, a maioria das empresas, instituições públicas e serviços são suspensos, permitindo que as pessoas desfrutem de um dia de folga.

Feriado facultativo

Já um feriado facultativo é um dia em que as empresas e órgãos públicos têm a opção de suspender suas atividades, mas não são obrigados a fazê-lo. Esses feriados não são estabelecidos por lei e geralmente são determinados pela administração pública ou pela direção das empresas, com base em critérios locais, regionais ou internos.

Um exemplo comum facultativo é a Quarta-feira de Cinzas, que é um dia de descanso após o Carnaval em alguns lugares. Durante um feriado facultativo, as empresas podem optar por conceder folga aos funcionários ou manter suas operações normais.

Em resumo, a diferença fundamental entre feriados convencionais e facultativos é que o primeiro é obrigatório para todos, determinado por lei e tem uma data fixa, enquanto o segundo é opcional, estabelecido por decisão interna e pode variar de acordo com a região, a empresa ou a administração pública.