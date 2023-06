Exclusivo da Marca: Liverpool está disposto a pagar mais de US$ 300 milhões por Mbappé depois que ele irritou os executivos do Catar

Kylian Mbapp tem um futuro incerto, enquanto o Real Madrid tem sido a equipa que o tem procurado abertamente, o Liverpool também tem lançado o chapéu ao ringue por ter o campeão do Mundial comandado por Jurgen Klopp.

Enquanto seu futuro ainda não foi decidido após sua passagem pelo Paris Saint Germain, Marco Kirdemir, um renomado agente da FIFA, diz que os executivos do Catar estão muito irritados com a decisão do francês de não renovar seu contrato além de 2024.

Liverpool está disposto a pagar mais de US$ 300 milhões

Mbapp é a atração principal do mercado de transferências de verão e, embora esteja em todas as capas de revistas de futebol e esportes do mundo, o mercado é muito amplo e não para de se mover.

Enquanto isso, Marco Kirdemir é um agente FIFA e sabe o que muitos agentes têm em mãos: “Haverá novidades na próxima semana. Teremos novidades da Inglaterra e Alemanha.”

Kardemir tem um relacionamento muito bom com a Arábia Saudita e catariano insiders, razão pela qual ele entrou em contato com a comitiva dos líderes do PSG e eles não estão muito felizes com a decisão de sua estrela.

Kademir foi entrevistado pelo Marca e mencionou que conversou com pessoas importantes próximas ao catariano família “Eles me disseram que estão muito zangados. Eles queriam e estavam confiantes de que ele iria renovar. O emir está muito chateado.”

Kylian Mbapp supostamente não renovará com o PSG

Isso confirma a saída de Kylian Mbappé do clube francês. Enquanto tudo indica que será neste verão e para o Real Madrid, segundo Kirdemir, Florentino Pérez tem um concorrente: “O Liverpool está competindo com o Real Madrid e quer pagar uma fortuna pelo Mbapp, essa fortuna que ele fala seria em torno de 300 milhões.”

Outro nome citado foi Lucas Modric como tem sido tentado por grandes ofertas da Arábia Saudita, no entanto, apenas foi confirmado que Modric permanecerá no Real Madrid para a temporada 23-24.