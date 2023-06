Executivo da LIV Golf critica Rory McIlroy e o chama de ‘putinha’

EUo rescaldo da surpreendente fusão entre circuitos de golfe rivais, VIDA Golfeum executivo de alto escalão expressou fortes opiniões sobre Circuito PGAleal Rory McIlroy. O foco agora mudou para o futuro da VIDA Golfe e se seu formato único encontrará um lugar dentro do PGA.

jornalista de golfe Alan Shipnuck revela que o Fundo de Investimento Público (PIF)o braço financeiro do governo saudita que apoiou LIV, ainda está promovendo ativamente o formato da equipe. Esta fusão representa uma oportunidade para Circuito PGA regulares para participar dos eventos de equipe iniciados por LIV, mas parece que um jogador de golfe pode enfrentar a exclusão.

Em entrevista ao Shipnuck, o executivo afirmou: “Agora podemos finalmente obter Hideki [Matsuyama] e Jon Rahm. Eu diria que todos os grandes nomes do PGA Tour receberão uma oferta. Exceto Rory. Ninguém quer aquela putinha no time.” O sentimento em relação a McIlroy decorre de seu apoio inabalável ao Circuito PGA durante todo o conflito com a liga iniciante impetuosa.

McIlroy descarta o LIV Golf como um “cordeiro de sacrifício”, mas o formato da equipe do LIV é promissor

Na quarta-feira, o norte-irlandês de 34 anos compartilhou publicamente seus sentimentos sobre a fusão, comparando-se a um “Cordeiro sacrificial.” McIlroy não mediu palavras, expressando seu desdém por LIV. “Eu ainda odeio LIV“, declarou ele. “Tipo, eu odeio LIV. Espero que desapareça e espero que sim.” Embora reconhecendo a possibilidade de um elemento de equipe no futuro, McIlroy enfatizou que não teria nenhuma semelhança com formato do LIV.

No entanto, as previsões de McIlroy sobre o fim do LIV podem não se concretizar. Prevê-se que o formato da equipe seja um empreendimento altamente lucrativo, com equipes avaliadas em um valor impressionante US$ 500 milhões cada. Sob a estrutura LIV, o PIF detém um 75% participação nas equipes, enquanto os capitães possuem o restante 25%. Shipnuck informa que o PIF pretende vender o 12 equipes de golfe LIV para recuperar seu investimento.

Monica Fee, chefe global de parcerias da LIV, revelou que várias empresas manifestaram interesse em fazer parceria com a LIV desde que a fusão foi anunciada. Marriot, Anheuser-Busch, Fox, e ESPN estão entre as organizações que entraram em contato com Fee.

O futuro do golfe permanece incerto, mas há discussões sobre a incorporação do formato VIDA durante as semanas em que o Circuito PGA está inativo, potencialmente hospedando um “punhado” de eventos co-sancionados. Como os entusiastas do golfe aguardam ansiosamente por novos desenvolvimentos, resta saber como o Parceria LIV-PGA vai se desenrolar e se Rory McIlroy acabará por encontrar um lugar dentro desta paisagem em evolução.