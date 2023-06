Para que seja possível receber os valores oferecidos no Programa Bolsa Família, os cidadãos precisam estar dentro de certos requisitos importantes e estipulados pelo Governo. Além disso, é essencial apresentar documentos que comprovem determinadas exigências governamentais.

No entanto, nos últimos dias passou a ser divulgado o fato de que, agora, novos documentos têm sido exigidos para que o cadastro no Bolsa Família realmente ocorresse. Neste texto, apresentamos tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Confira!

Exigências adicionais de documentos surpreendem beneficiários do Bolsa Família

O cadastro da família no Bolsa Família precisa acontecer por intermédio do CadÚnico, uma plataforma na qual reune informações sobre as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. É por meio desse portal que o Governo tem acesso a informações sobre as famílias e sobre os cidadãos que são considerados em “situação de vulnerabilidade”, de fato. Dentro desse cenário, é importante estar ciente de que as mudanças nos documentos exigidos estão relacionadas diretamente com o Cadastro Único.

Isso significa que quem deseja ser o titular do Bolsa Família em seu lar deverá reunir documentos que antes não eram exigidos, mas que passaram a ser. Além disso, o novo cadastro também exige que o cidadão assine um termo de responsabilidade, alegando que as informações apresentadas no momento do registro no CadÚnico são verdadeiras.

Esse documento tem como objetivo inibir pessoas que tentam fraudar para receber do Bolsa Família, alegando que não tinham conhecimento de tais informações que haviam passado para o CadÚnico. Assim, caso haja pessoas mal intencionadas que buscam receber o benefício sem necessidade, esse documento será usado para que elas respondam criminalmente pela falsidade e fraude.

Afinal, quais são os documentos exigidos?

Que houve mudanças no Bolsa Família, isso ficou evidente. Agora, novos documentos vêm sendo exigidos tanto de beneficiários antigos quanto daqueles que desejam fazer o cadastro do zero no CadÚnico. Veja quais são eles e organize-se para apresentá-los ao ir ao CRAS fazer o seu cadastro:

Documentos obrigatórios: Documento de identificação com foto do titular do Bolsa Família , como passaporte, CNH e RG, por exemplo; Comprovante de residência atualizado, que tenha sido emitido há, no máximo, três meses. Nesse caso, é possível apresentar conta de água, luz ou telefone. Caso não possua esses documentos, é necessário providenciar uma declaração de residência; Documento de identificação de todos os membros da família, como RG ou mesmo Certidão de Nascimento para crianças que ainda não têm outros documentos.

Documentos complementares: Certidão de Casamento; Caderneta de vacinação das crianças – lembrando que as vacinas precisam estar em dia para receber o Bolsa Família; Atestado de frequência escolar dos filhos – lembrando que a frequência mínima para menores de 6 anos é de 60% e para crianças acima de 7 anos é de 75%; CPF do titular.





Agora que você já sabe quais são os documentos necessário, organize-os e reúna-os ao se dirigir ao CRAS para fazer o seu cadastro no CadÚnico e solicitar o recebimento do Bolsa Família.