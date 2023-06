Extrafarma OFERECE EMPREGOS em diversos estados

A Extrafarma, famosa rede nacional de grande porte, que atua no segmento varejista, possui mais de 340 lojas e tem forte atuação nas regiões Norte e Nordeste do país, está contratando novos funcionários em alguns estados. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa que faz parte do Ultra, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, conheça os cargos abertos:

Comprador (a) Pleno – CE – Compras;

Pessoa Estagiária em Monitoria de Qualidade – Fortaleza – CE – Administração Geral;

Pessoa Estagiária em SAC – Fortaleza – CE – Administração Geral;

Pessoa Estagiário em Operações de TI – Fortaleza – CE – TI;

Analista Digital – Controller – Fortaleza – CE;

Operador de Caixa – Zona Leste – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Assistente de RH – Fortaleza – CE – Recrutamento e Seleção;

Analista de Layoutização I – Fortaleza – CE – Administração Geral;

Analista de CRM I – Fortaleza – CE – Administração Geral;

Analista de DHO (Logística) – Contagem – MG – Recursos Humanos;

Pessoa Estagiária em Clinic Farma – Salvador – BA e Vitória da Conquista – BA – Atendimento;

Atendente de SAC – Fortaleza – CE – Farmácia;

Estagiário (a) – Curitiba – PR – Atendimento.

Mais sobre a Extrafarma

Sobre a rede, com mais de 60 anos de história, a Extrafarma iniciou as atividades como uma distribuidora de medicamentos e foi crescendo até chegar no segmento de varejo farmacêutico. Em 2000, por exemplo, já marcava presença nos estados do Maranhão e Ceará e em 2007 atingiu o marco de 100 lojas.

Já em 2014, após se tornar parte do Grupo Ultra, continuou com o plano de expansão, relançamento de marca, programa de fidelidade e, em 2020, lançou a sua marca própria (Be Better), atuando entre as maiores redes de farmácias do Brasil, com quase 400 lojas e presença em 10 estados.

Como enviar o seu currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

