Fã de Bebe Rexha pede desculpas por bater nela com telefone, queria que ela tirasse foto

Bebe RexhaO suposto agressor de não estava tentando machucá-la com o lançamento do telefone – mas apenas tentando fazer com que ela usasse o telefone dele pessoalmente para se divertir com fotos … assim diz seu advogado.

Todd A Spodekadvogado de Nicolau Malvagnadisse ao TMZ … “Como fã, a única intenção do Sr. Malvagna era fazer com que a Sra. Rexha tirasse fotos com seu telefone e devolvesse como lembrança. Nunca foi sua intenção ferir a Sra. Rehxa.”

Spodek diz que Nicolas lamenta profundamente suas ações na noite de domingo… e espera que Bebe tenha uma recuperação rápida.



Claro, esta nova explicação parece contradizer o que o escritório do promotor de Manhattan afirma que uma testemunha disse a eles que Malvagna disse após o incidente, supostamente alegando que só queria ver se poderia bater nela, pensando que seria engraçado.

Devemos observar … no vídeo, não há nenhuma indicação de que Bebe estava ciente da presença de Nicolas na multidão – muito menos de seu suposto desejo de que ela usasse seu telefone.



Conforme informamos, BR estava no meio de uma apresentação quando o telefone foi arremessado para ela da multidão, atingindo-a no rosto e jogando-a no chão com fortes dores.