Fã de beisebol universitário deixa criança cair de cabeça em busca de bola suja

A perseguição de uma bola suja quase se transformou em uma tragédia para um fã de beisebol universitário no fim de semana … porque o vídeo mostra que, enquanto o homem estava correndo atrás dela para uma lembrança, ele deixou cair um menino de cabeça.

A cena assustadora aconteceu na tarde de domingo durante o confronto Campbell vs. Jogo de eliminação regional do NC State em Columbia, SC … quando na sétima entrada, terceira base do Wolfpack James Groover III disparou uma bola para o território sujo na primeira linha de base.

O vídeo da transmissão do jogo mostra como a bola de beisebol passou por um saguão próximo … um homem segurando uma criança correu atrás dela.

Mas, você pode ver quando o cara desceu para agarrá-lo, ele perdeu o equilíbrio… e caiu no chão. Enquanto ele estava caindo, a criança que ele segurava bateu com a cabeça com força na calçada.

O garoto parecia estar com dor… e até o locutor do jogo notou que tudo caiu, soltando um audível, “Oh!” quando os dois caíram no chão.

Felizmente, não parece que o menino tenha se ferido significativamente.