FAAP encerra inscrições do Vestibular 2023/2 nesta quinta (15)

A FAAP, Fundação Armando Alvares Penteado, é uma instituição de ensino superior privada fundada no ano de 1947.

As inscrições para o Vestibular 2023/2 da FAAP estão abertas, mas serão encerradas nesta quinta-feira, dia 15 de junho.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular FAAP 2023/2. Vamos conferir!

Vestibular FAAP 2023/2: inscrições se encerram hoje (15)

As inscrições para o Vestibular 2023/2 da FAAP estão abertas. Porém, os interessados deverão se inscrever até esta quinta-feira, dia 15 de junho.

Esse prazo é válido para as inscrições nos Processos Seletivos Antecipado e Tradicional. Para a modalidade ENEM, as inscrições permanecerão abertas até o dia 01 de agosto de 2023.

Todos os candidatos poderão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de formulário online na página dedicada ao vestibular no site da FAAP.

No momento da inscrição, os candidatos poderão indicar somente uma única opção de curso. Além disso, os participantes que precisarem de atendimento especial durante a prova deverão indicar a própria necessidade também no ato de inscrição.

Mais informações sobre o procedimento de inscrições podem ser encontradas no edital do Vestibular 2023/2.

Vestibular FAAP 2023/2: taxa de inscrição



Os estudantes deverão pagar uma taxa de inscrição para participar do Vestibular 2023/2. O pagamento da taxa é essencial para a efetivação da conclusão.

O valor a ser pago será diferente conforme a modalidade de participação escolhida pelo candidato. Veja os valores a seguir:

Processos Seletivos Tradicional, Antecipado e Internacionais: taxa de R$ 170,00;

Processo Seletivo ENEM: taxa de R$ 25,00;

Processos Seletivos Portador de Diploma e Transferência Externa: não há taxa de inscrição.

Segundo o edital do processo seletivo, o pagamento poderá ser efetuado por meio de boleto bancário ou cartão de crédito.

Vestibular FAAP 2023/2: modalidades de seleção

A FAAP irá selecionar os seus futuros alunos por meio de seis modalidades de seleção diferentes. Veja quais são elas:

Processo Seletivo Antecipado;

Processo Seletivo Tradicional;

Processo Seletivo ENEM;

Processo Seletivo Internacional (ABITUR/ACT/BAC/IB/SAT);

Processo Seletivo Transferência Externa;

Processo Seletivo 2ª Graduação (portador de diploma).

Vestibular FAAP 2023/2: Processo Seletivo Antecipado e Tradicional

Os candidatos que optarem pelo Processo Seletivo Antecipado ou pelo Processo Seletivo Tradicional deverão realizar uma prova.

A prova será aplicada nas modalidades online e presencial no dia 18 de junho de 2023. A prova terá duração total de 2 horas e será composta por uma redação e por 36 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre temas estudados ao longo do ensino médio.

As questões da prova serão diferentes de acordo com os cursos da FAAP. Dessa maneira, os participantes podem consultar as disciplinas das próprias questões no edital do Vestibular FAAP 2023/2.

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova presencial” no momento da inscrição deverão realizar o exame na principal unidade da FAAP localizada na cidade de São Paulo.

Além disso, os candidatos que optarem por uma dessas modalidades deverão participar também da etapa “conversa com o coordenador”. A conversa com o coordenador é realizada de forma online ou presencial. Ela é um momento de conversa em que os candidatos irão receber do corpo docente da instituição informações sobre as áreas de atuação no mercado de trabalho do curso escolhido, bem como uma visão de o que a FAAP irá oferecer para os alunos.

Os candidatos que preencherem um questionário de perfil de carreira ao longo da conversa com o coordenador irão receber 4 pontos no processo seletivo.

Vestibular FAAP 2023/2: resultados

Os resultados dos Processos Seletivos Antecipado e Tradicional do vestibular serão liberados no dia 21 de junho. Os candidatos poderão consultar os documentos necessários para matrícula no edital do processo seletivo.

A segunda chamada com os nomes dos aprovados, por sua vez, será divulgada no dia 29 de junho, enquanto a terceira chamada será liberada no dia 06 de julho.

O resultado da seleção via ENEM será divulgado semanalmente.